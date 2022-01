Bilanz zum Semesterende: „Machen das Beste daraus“

Die Semesterferien stehen kurz bevor – und damit das Ende eines weiteren Semesters des Testens, Abstandhaltens & Maskentragens. Der Tenor: Unter diesen Umständen läuft der Schulbetrieb gut.

Eric Schilcher, Direktor Mittelschule Stift Zwettl Foto: Archiv

„Es funktioniert alles planmäßig. Die Kinder sind so gut wie alle in der Schule“, berichtet Eric Schilcher, Direktor der Mittelschule Stift Zwettl. Man könne einen relativ normalen Unterricht abhalten, ausgenommen der coronabedingten Einschränkungen in Musik und Sport, wo man durch die Maske eingeschränkt ist. Regelmäßig gebe es Maskenpausen und werde gelüftet. Eine Klasse sperren musste man noch nicht. „Bisher sind wir von der Omikron-Welle verschont geblieben“, freut sich Schilcher und spricht von einer guten Kooperation zwischen Eltern, Schülern und Lehrern.

Gerald Nossal, Direktor SMS Zwettl Foto: Foto Archiv

In der Zwettler Sportmittelschule läuft es ähnlich gut. Den Sportunterricht, der indoor mit Maske und Abstand zu betreiben ist, versuche man, wann immer möglich, nach draußen zu verlegen. „Fußball spielen wir sowieso das ganze Jahr draußen, auch im Schnee“, erwähnt Direktor Gerald Nossal. Zudem sei es gut, dass Eislaufplatz und Bad geöffnet haben.

Antigen-Tests als zusätzliche Sicherheit

Probleme gebe es mit den PCR-Tests. Wir haben den Anbieter gewechselt, jetzt dauern die Tests länger“, sagt Nossal. Zudem müsse man auf die Auswertung oft lange warten, manchmal sei sie gar nicht gekommen. Um auf Nummer sicher zu gehen, greift man wieder auf tägliche Antigen-Tests zurück. Diese Strategie scheint ebenso gut zu funktionieren. Von der Schule ausgehende Fälle habe man keine gehabt. „Natürlich ist es nicht der Normalbetrieb, aber wir machen das Beste daraus“, so Nossal.

Manfred Schnabl, Direktor HAK Zwettl Foto: Archiv

Mit PCR-Tests-Problemen hat man im neuen Jahr auch in der Zwettler HAK zu kämpfen. Omikron macht sich hier laut Direktor Manfred Schnabl sehr wohl bemerkbar: „Wir haben mehr positive Fälle.“ Auch mit den Antigentests habe man diese aber bisher gut herausfiltern können. Zwei Klassen waren in der vergangenen Woche kurzfristig im Distance Learning. Nachdem man dieses Semester weitgehend im Präsenzunterricht abhalten konnte, ist Schnabl zuversichtlich, dass weiterhin der Schulbetrieb aufrecht erhalten werden kann.

Für die diesjährigen Maturanten der HAK war es nun Zeit, die Wahl ihrer Fächer für die mündliche Matura abzugeben, die heuer wieder verpflichtend stattfinden soll. Von den Schülern werde dies auch soweit akzeptiert. Schnabl dazu: „Ich bin froh, dass die Mündliche wieder verpflichtend ist.“

