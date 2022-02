Blasmusik in Musikschule ist mehr Aufwand

In der Regionalmusikschule Waldviertel Mitte findet der Unterricht für Blasinstrumente grundsätzlich statt, auch wenn bisher nur Kleinstensembles proben. „Das Symphonische Blasorchester haben wir verschoben. Es soll nun im März starten“, berichtet Musikschulleiter Alexander Kastner. Unter sehr strengen Auflagen konnte man kürzlich auch eine Dirigierprüfung abhalten.

Die Nachfrage am Unterricht in Blasinstrumenten habe sich in den letzten Jahren kaum verändert, jedoch unter hohem Aufwand, die Kinder zu erreichen. „Wir konnten uns in der Volksschule nicht präsentieren“, bedauert Kastner. Zudem würden Kinder normalerweise oft bei einem Konzert oder Ähnlichem ein Instrument sehen und dadurch den Wunsch entwickeln, dieses zu erlernen.

Eine tolle Aktion des Musikvereins Waldhausen sei es, Schnupperunterricht zu finanzieren. „Das hat wieder einige Musiker gebracht“, sagt Kastner. Bei den vielen Online-Präsentationen, die es in den letzten beiden Jahren gab, stellt sich für Kastner die Frage, von wie vielen diese wirklich gesehen werden. „Wir planen im Frühjahr wieder Konzerte und Klassenabende“, kündigt er an. Was man nicht unmittelbar erleben und angreifen kann, sei einfach nicht dasselbe. Zudem biete so ein Klassenabend eine gute Motivation zum Üben. Vergangenes Jahr begnügte man sich mit Vorführungen für die Eltern.

