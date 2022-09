Bundespräsidentenwahl 2022: Klares Rennen, oder nicht?

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Es sind tatsächlich schon wieder sechs Jahre vergangen, seit Österreich seinen Bundespräsidenten gewählt hat. Die Wahl blieb durch die Anfechtung seitens der FPÖ und der folgenden Wiederholung der Stichwahl als doch recht außergewöhnlich in Erinnerung. Am Sonntag, dem 9. Oktober, wird die Bevölkerung nun wieder in die Wahlkabinen gebeten. Die NÖN hat sich bei den Zwettler Promis umgehört, was sie von der Wahl erwarten.

Bezirksfeuerwehrkommandant Ewald Edelmaier. Foto: NOEN

„Es ist schon eine sehr große Kandidatenauswahl heuer. Bei so vielen Möglichkeiten rechne ich mit einer Stichwahl“, meint Bezirksfeuerwehrkommandant Ewald Edelmaier. Wenn es tatsächlich zu einem eindeutigen Ergebnis kommt, rechnet er höchstens mit einem knappen Van der Bellen-Sieg. Den anderen Kandidaten räumt er wenig Chancen ein. „Spannend wird es, glaube ich, nicht. Spätestens im zweiten Wahlgang wird sich der amtierende Präsident durchsetzen.“ Wer seine Stimme bekommt, möchte der Bezirksfeuerwehrkommandant nicht verraten.

Unternehmer Christof Kastner. Foto: Foto Archiv

Ebenso bleibt es ein Geheimnis, wen Unternehmer Christof Kastner am 9. Oktober wählen wird. „Nur so viel sei gesagt – die Menschen sollten jemanden wählen, der Kontinuität und Sicherheit garantiert, und keine Experimente machen“, betont Kastner.

SPÖ-Bezirksvorsitzender Herbert Kraus. Foto: NOEN

Für den SPÖ-Bezirksvorsitzenden Herbert Kraus gibt es nur einen in Frage kommenden Kandidaten: „Alexander van der Bellen ist zwar nicht meine Wahl des Herzens, aber bei dem, was zur Auswahl steht, noch das Vernünftigste.“ Der amtierende Bundespräsident sei seiner Meinung nach auch haushoher Favorit. „Die Auswahl an Kandidaten ist zwar groß, aber nicht die Qualität. Als Sozialdemokrat kann ich die vielen Rechtslastigen sowieso nicht wählen.“

Besonderheit der Bundespräsidentenwahl ist dieses Mal auch, dass weder ÖVP noch SPÖ einen Kandidaten im Rennen haben. „Es ist halt schwierig, gegen einen amtierenden Präsidenten anzukommen, weshalb sich die SPÖ entschieden hat, keinen Kandidaten zu stellen“, meint Kraus.

Gymnasiums-Direktor Wolfgang Steinbauer. Foto: NOEN

An ein klares Rennen glaubt auch Gym-Direktor Wolfgang Steinbauer. Trotzdem sollten sich alle Befürworter des amtierenden Präsidenten nicht in Sicherheit wiegen. „Eine Stichwahl könnte kommen, erst recht, wenn viele meinen, dass es eine ‚g’mahde Wiesn‘ ist und nicht wählen gehen. Das könnte ein böses Erwachen geben. Ein leicht schaler Beigeschmack ist für mich persönlich noch, dass Alexander van der Bellen nicht an den Diskussionsrunden teilgenommen hat. Es ist verständlich, weil er sonst im Kreuzfeuer gewesen wäre, aber trotzdem“, meint Steinbauer.

