Christbaum-Verkauf gestartet

In den Wochen bis hin zum Weihnachtsfest läuft an vielen Orten im Bezirk auch wieder der Christbaumverkauf. Die NÖN hat sich bei Verkäufern umgehört.

Werner Gindler aus Böhmhöf 21 verkauft seine Nordmanntannen aus eigener Kultur, die circa vier Hektar umfasst. Der Verkauf ist heuer besser als in den letzten Jahren. Die Abholung der Christbäume war früher verstärkt zum Wochenende, heuer kommen die Käufer auch unter der Woche. Sein Tipp: Der Bäume sollen für die Lagerung bis Weihnachten im Netz und an einem kühlen und dunklen Ort aufbewahrt werden.

Michael Hellerschmid und Niklas Schuster verkaufen für Familie Rupf aus Trandorf bei Spitz die Christbäume am Platz des Raiffeisenlagerhauses Zwettl. Diese Nordmanntannen stammen alle aus eigener Kultur und sind zwischen vier und acht Jahre alt. Der Verkauf am ersten Tag war sehr gut, an den folgenden war aber auch der Lockdown spürbar.

Verkauf bereits in dritter Generation

Die Familie Holzweber aus dem Langschlägerwald verkauft bereits in dritter Generation Christbäume. Anfangs wurden vom Großvater Fichten verkauft, später kam dann die Blaufichte, und heute ist es die Nordmanntanne, die als Christbaum verkauft wird. Durch den Lockdown war das Geschäft in Wien heuer bisher ruhig, aber Martin Holzweber hofft, dass es jetzt wieder anläuft.

Die Bäume werden nicht nur an Verkaufsständen angeboten, sondern man kann sich auch am Hof der Holzwebers im Langschlägerwald einen Christbaum abholen.

Waldviertler Bäume sind Renner in Wien

Stefan Lagler aus Ottenschlag hat seit vielen Jahren seinen Christbaumstand bei einem großen Einkaufszentrum in Langenzersdorf. Mit dem Besuch und den Verkaufszahlen ist er sehr zufrieden. Bereits im Vorjahr hatte er ein Plus von 30 Prozent zu verzeichnen. Diese Größenordnung erwartet er auch heuer.

Ein gewisser räumlicher Abstand wird beim Verkauf fast schon automatisch eingehalten. Die Preise für seine hochwertigen Produkte sind ziemlich gleichgeblieben. „Die Kunden schätzen immer mehr die gute Qualität der Christbäume, die aus den eigenen Kulturen im Waldviertel kommen“, sagt Lagler.