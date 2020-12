Der Christbaumverkauf im Bezirk ist bereits am Laufen. Einige Verkäufer öffnen ihre Stände heuer an mehr Tagen als sonst, um einen großen Ansturm zu vermeiden.

Zwischenmenschliches fehlt

Die Familie Köck aus Bernhardshof (Gemeinde Kirchschlag) betreibt das Christbaum-Geschäft seit 40 Jahren. Was Johann Köck begonnen hatte, führt sein Sohn Wolfgang weiter. Die NÖN erreichte ihn telefonisch an seinem Christbaum-Stand in Wien im 3. Bezirk, wo er seit Freitag in einem Innenhof die vielen Kunden betreut. Der Verkauf gehe bei ihm heuer ähnlich gut wie in den vergangenen Jahren. „Am Samstag waren viele Kunden da, die sonst später kommen. Sie stellen den Baum heuer früher auf und genießen die Zeit daheim, weil sie nirgends hingehen können. Manche Leute kaufen einen größeren Baum, weil sie daheim sind, nicht fortfahren können.“

Johann Köck und Schwiegertochter Melanie zwischen ihren Christbäumen. Reinhard Hofbauer

Ein Unterschied zu früheren Jahren sei laut Wolfgang Köck, dass „das Zwischenmenschliche und das Drumherum – das Tratschen bei einem Schnapserl – fehlt“. Durch den Abstand und das Tragen der Maske seien die Kunden auch schlechter verständlich. „Die Leute nehmen den Baum und gehen ohne längere Gespräche. Es ist ruhiger und der Verkauf ist einfacher.“ Köck trägt natürlich beim Verkauf und beim Liefern der Bäume einen Mund-Nasen Schutz. Das alljährlich am 8. Dezember abgehaltene Hoffest im Hause Köck, bei dem neben Christbäumen auch Getränke und Geselchtes angeboten werden, musste heuer entfallen. Der Christbaumverkauf wurde stattdessen auf drei Tage aufgeteilt.

Hauptsächlich Stammkunden

Werner Gindler aus Bömhöf, der Nordmann-Tannen aus der eigenen Kultur verkauft, berichtet von einem relativ unveränderten Verkauf gegenüber den letzten Jahren. Die Abholung der Christbäume war früher zum Wochenende, heuer kommen die Käufer auch unter der Woche. Der Verkauf ergeht hauptsächlich an Stammkunden, auch neue Kunden kommen dazu. Die Hygienevorschriften, Mund-Nasenschutz und der Abstand werden eingehalten. Dies ist leicht möglich, weil sich alles im Außenbereich abspielt. Den traditionellen Glühweinstand gibt es heuer nicht.

Beachtung der Sicherheitsvorschriften

Auch Walter Gaishofer aus der Waldrandsiedlung verkauft eigene und heimische Tannen. Der momentane Verkauf ist schleppend, da es sehr viele Anbieter in Zwettl gibt, aber es sind noch zwei Wochenenden ausständig. Die Vorschriften bezüglich Mund-Nasenschutz und Abstand werden auch hier eingehalten.

Bäume werden früher gekauft

Seit über 50 Jahren sind die Mitglieder der Familie Lagler aus Jungschlag in der Marktgemeinde Ottenschlag als Christbaumverkäufer tätig. Großvater Karl hat diese zusätzliche Verdienstmöglichkeit aufgebaut. Vater Leopold Lagler betreut seit nunmehr fünfundvierzig Jahren seine Kunden in Bruck an der Leitha. Die Söhne sind auf Standplätzen in Wien engagiert tätig. Verkauft werden hauptsächlich Bäume aus den eigenen Kulturen. In diesem Jahr ist aber alles ein bisschen anders. Abstand halten, Masken tragen und Hygiene gehören einfach dazu.

Leopold Lagler verkauft seit 45 Jahren Christbäume in Bruck an der Leitha. Familie Lagler

Mit dem bisherigen Geschäft ist Lagler sehr zufrieden. Die Kunden bestellen, beziehungsweise kaufen die Bäume früher als sonst. Er hat auch den Eindruck, dass die Menschen heuer besonders großen Wert auf das Weihnachtsfest legen. Im Umfeld hat er festgestellt, dass weit weniger Menschen auf den Straßen und Plätzen unterwegs sind. Zu den Vorhersagen, dass in diesem Jahr aufgrund der Reisebeschränkungen viel mehr Bäume verkauft werden, will sich Lagler erst nach den Weihnachtsfeiertagen äußern.

Termine telefonisch vereinbart

Eine Woche früher begann der Christbaumverkauf bei Familie Weixlberger in Reinsbach. Kunden vereinbaren telefonisch einen Termin, so ist immer gewährleistet, dass genügend Zeit für eine entspannte Besichtigung der einzelnen Bäume gegeben ist. Etwa alle viertel Stunde betritt so ein Kunde die Verkaufshalle. Abstandsregel und Hygienemaßnahmen werden von den Kunden akzeptiert und sehr diszipliniert eingehalten.

Felix, Martin, Josef, Veronika und Manuela Weixlberger begannen bereits eine Woche früher als sonst mit dem Verkauf ihrer Christbäume in Reinsbach. NÖN

Der Absatz hat derzeit noch nicht die Zahlen des Vorjahres erreicht, nichtsdestotrotz wird der Verkauf in der vorher beschriebenen Art und Weise zwei Tage vor dem Heiligen Abend erfolgen. Die Auswahl der Christbäume ist groß. Sie stammen alle aus eigenen Kulturen, welche sorgfältig und mit viel Zeitaufwand gepflegt werden, damit die Bäume nach einigen Jahren für den Verkauf vorbereitet werden können. Familie Weixlberger bedauert es sehr, dass sie den Christbaumverkauf nicht in gewohnter Weise vornehmen können. Sie hoffen jedoch, dass 2021 wieder in altbewehrter Weise, warme Getränke und kleine Imbisse an die Kunden ausgegeben werden dürfen.

Kunden sind sehr diszipliniert

Schon seit einiger Zeit angelaufen ist der Verkauf von Christbäumen aus eigenem Bestand bei Familie Warnung in Altpölla. Die interessierten Kunden werden bei der Auswahl der zahlreich ausgestellten Christbäume im Hof der Landwirtschaft, gerne von der Familie beraten und unterstützt. Trotz der herrschenden Vorsichtsmaßnahmen ist Familie Warnung mit dem Verlauf des Christbaumverkaufs zufrieden. Mathias Warnung begann heuer schon früher mit seinem Verkauf, da er dachte, dies würde den Kundenansturm etwas überschaubarer und leichter kontrollierbarer machen. Seine Kunden seien sehr diszipliniert und einsichtig.