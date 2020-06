Der Verein Waldviertler Kernland hat einen neuen Obmann: Robert Hafner übergab an Bürgermeister Christian Seper. Bei der Generalversammlung, am 2. Juni standen auch Neuwahlen des Vorstandes an. Es musste ein Nachfolger für Robert Hafner, der seit Mai 2015 das Amt inne hatte, gewählt werden.

Hafner konnte den eingeschlagenen Weg erfolgreich weiterführen. In der Kleinregion wurden neun Kinderbetreuungseinrichtungen geschaffen, somit ist man hier Vorreiter bei der flexiblen Kleinkindbetreuung und schaffte dabei rund 20 Facharbeitsplätze. Großprojekte, wie MahlZeit, ABS-Café oder KLAR, brachten und bringen Fördergelder in Millionenhöhe in die Gemeinden. Es konnten dabei Preise, wie der österreichische Vorsorgepreis oder der erste Platz in der Dorf- und Stadterneuerung oder der Bibliotheks-Award, errungen werden. Außerdem gab es 2016 mit der Gemeinde Weinzierl/Walde ein neues Kernland-Mitglied.

„Es sind große Schuhe, die ich mir da anziehe“, meinte Christian Seper nach seiner einstimmig angenommenen Bestellung zum neuen Obmann.

Robert Hafner machte seinem Nachfolger aber Hoffnung: Die Zusammenarbeit mit den 14 Gemeinden sei immer reibungslos und konstruktiv verlaufen und mit Geschäftsführerin Doris Maurer und ihrem Team eine starke Kraft vorhanden sei, die auch in Zukunft den Erfolgskurs der Kleinregion fortsetzen würde.

Derzeit arbeitet man in der Kleinregion am Projekt „Digital, gesund altern“, das vor allem älteren Menschen über die Nutzung digitaler Technik einen gesundheitsfördernden Lebensstil erleichtern soll. Die zugehörige Gesundheits-App „STUPSI“ ist kurz vor der Fertigstellung. Das Großprojekt KLAR! geht schon in die dritte Phase und widmet sich den Themen wie Humusaufbau, Waldbewirtschaftung, Wetterereignisse, Katastrophenhilfe. Langjährige Projekte wie MahlZeit oder ABS-Café zeigen, dass die Initiativen von der Bevölkerung gut angenommen werden.

Dem neuen Kernland-Obmann Christian Seper stehen die beiden Stellvertreter Roland Zimmer und Franz Rosenkranz zur Seite.