„Die diesjährige April-Arbeitslosigkeit erreicht leider einen historischen Höchststand“, stellt Zwettls AMS-Leiter Kurt Steinbauer ernüchternd fest. Grund dafür ist die Coronavirus-Pandemie.

Die Maßnahmen der Bundesregierung ließen die Arbeitslosenzahlen in die Höhe schießen. Auch wenn man von März auf April im Bezirk Zwettl einen bescheidenen Rückgang der arbeitslos gemeldeten Personen von 1.590 auf 1.383 vermerken kann, ist die Arbeitslosigkeit mehr als doppelt so hoch wie normal und in ganz Niederösterreich sind die Zahlen weiterhin um 2,2 Prozent gestiegen.

716 Frauen und 667 Männer sind unter den Ende April beim AMS Zwettl arbeitslos gemeldeten Personen. Das entspricht einem Anstieg von 128,2 Prozent, oder von 777 Betroffenen im Vergleich zum Vorjahresmonat, was zudem die dritthöchste Steigerung unter allen Bezirken Niederösterreichs ist.

„Trotz Öffnung der Wirtschaft müssen wir davon ausgehen, dass nach der Krise mehr Menschen arbeitslos sein werden, als davor.“ AMS-Leiter Kurt Steinbauer

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr betrifft Frauen stärker als Männer, und alle Altersgruppen. Allerdings ist er bei den Jugendlichen mit einem Plus von 288 Prozent deutlich stärker als bei den Älteren über 50 (plus 66,2 Prozent). Nach Branchen zeigen sich Ende April die größten Anstiege an vorgemerkten Arbeitslosen gegenüber dem Vorjahr in der Beherbergung und Gastronomie, wo 216 Arbeitslose mehr gemeldet sind, in der Baubranche mit einem Anstieg von 75 Personen, bei den Büroberufen — 79 Arbeitslose mehr — sowie im Handel mit einem Plus von 77 arbeitslos gemeldeten.

Obwohl der Stellenmarkt eingebrochen ist, suchen einige Betriebe Personal. „Die Mehrheit der Menschen ohne Arbeit hofft, dass ihr Arbeitsplatz am Ende der Corona-Krise noch da ist, oder dass sie zumindest rasch wieder einen neuen findet. Mit einer schrittweisen Öffnung der Wirtschaftsbereiche, werden auch wieder Menschen von der Arbeitslosigkeit in das Erwerbsleben wechseln. Trotzdem müssen wir davon ausgehen, dass nach der Krise mehr Menschen arbeitslos sein werden als davor“, so Steinbauers Prognose. Dabei wird die Arbeitslosigkeit mit dem Instrument Kurzarbeit in Grenzen gehalten.

Ein Weg für Unternehmen, Lohnkosten aufgrund behördlicher Einschränkungen oder zurückgehenden Arbeitsanfalls zu reduzieren. „Mit einer Coronavirus-Kurzarbeit können Kosten reduziert, Einkommen gesichert, Arbeitslosigkeit verhindert und gleichzeitig Personal für die Zeit nach der Krise gehalten werden“, betont Steinbauer. Wie dramatisch die Arbeitsmarktlage wirklich ist, zeige sich anhand der hohen Inanspruchnahme der Kurzarbeit.

Weiter strenge Vorschriften

In den AMS-Geschäftsstellen gilt Maskenpflicht und die Info-Bereiche sind mit Spuckschutzgläsern aus Plexiglas ausgestattet. Darüber hinaus stehen Desinfektionsmittel auch für Kunden zur Verfügung. Der zunehmende Kundenstrom auf das AMS konnte erfolgreich auf telefonische oder elektronische Kanäle umgelenkt werden.

Dennoch gibt es vereinzelt persönliche Termine. „Das Tragen einer Maske dient zum Schutz und ist ein wichtiges Zeichen des Respekts, den wir einander schulden.“