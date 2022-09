Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Am liebsten sind sie uns in knalligem Rot mit schwarzen Punkten unterschiedlicher Punktezahl. Sie lieben Blattläuse und werden deshalb als natürliches Mittel zu deren Bekämpfung eingesetzt. Sie dürften aber auch Feinschmecker sein, wie dieses Bild einer Schar zeigt, die sich an einem Klarapfel delektiert.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.