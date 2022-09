Das vergessene Telefonnetz: Pioniere der Leitungen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Wenn über die Entwicklung des Bezirkes Zwettl in den vergangenen 100 Jahren gesprochen wird, darf auf keinen Fall die Kommunikation außer Acht gelassen werden. Von Telegraphen übers Festnetz bis hin zum mobilen Smartphone – es gab in dieser Zeit so einige wichtige Schritte, die die Überbrückung weiter Distanzen deutlich komfortabler machten.

Um die Geschichte der Telefonie im Bezirk aber vollkommen erfassen zu können, muss man noch etwas weiter in der Geschichte zurückgehen. Die Pioniere auf dem Gebiet waren im in Zwettl die Feuerwehren. „Von 1902 bis 1908 existierte in der Region um Allentsteig bereits ein Telefonnetz zur raschen Alarmierung zwischen den Feuerwehren, Jahre bevor die Post das Telefonnetz aufbaute“, schildert Gerhard Schneider, Abschnittssachbearbeiter der Feuerwehrgeschichte in Göpfritz. Im nahen Zwettl wurde um die Jahrhundertwende bereits ein Feuerwehrtelefon installiert.

Leitung ging von Zwettl aus über Jahrings bis nach Marbach

Zentrale war im Kaffeehaus Heiderer (heute Café Süd Zwettl). Auch in Raum Allentsteig manifestierte sich deshalb der Wunsch nach einer Leitung, zudem waren gerade zehn frische Feuerwehren in der Region gegründet worden. „Das Telefon machte die gegenseitige Alarmierung klarerweise deutlich einfacher“, meint Schneider. Benachbarte Wehren konnten rasch zur Unterstützung angefordert werden.

Das Elektronikunternehmen Siemens & Halske übernahm schließlich 1902 die Errichtung von sechs Leitungen. Auf einer Gesamtlänge von 93 Kilometern wurden zahlreiche Feuerwehren von Schwarzenau bis Altpölla und Döllersheim verbunden. An die Zivilbevölkerung wurde damals natürlich noch nicht gedacht. Die Telefone dienten nur der internen Kommunikation.

Probleme machten sich allerdings schnell bemerkbar. So sorgte die laufende Instandhaltung für hohe Kosten. Besonders im Winter hatten die Freileitungen mit Wind, Schnee und umgestürzten Bäumen zu kämpfen. Um die Reparatur kümmerten sich meist die Feuerwehren selbst.

So kam es auch rasch wieder zu einem Ende. Die Telefonleitung zwischen Zwettl und Jahrings sei 1908 bereits nicht mehr funktionsfähig gewesen. Im Jänner 1909 wurden auch die Allentsteiger Leitungen abgebaut, die Stangen und der Leitungsdraht verkauft.

Ein spannendes Stück Feuerwehrgeschichte, zu dem es allerdings nur wenige Informationen gibt. Im örtlichen Feuerwehrmuseum wird seit Kurzem auch der Geschichte der Telefonie ein ganzer Raum gewidmet. Die ersten Schritte um die Jahrhundertwende würden allerdings noch einen weißen Fleck bilden. Gerhard Schneider bittet deshalb um Mithilfe. Sollte jemand Information, Unterlagen oder sogar Bilder zu den vergessenen Feuerwehrleitungen haben, könne man sich jederzeit bei ihm unter der Nummer 0664/6175308 melden.

Fortsetzung zur Geschichte der Telefonie in der nächsten Ausgabe der NÖN.

