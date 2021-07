Es war kein leichter Weg zurück ins Arbeitsleben: Nachdem die 46-jährige Edith Oppel lange Zeit eine passende Stelle gesucht hat, wurde sie gemeinsam mit dem Zwettler Arbeitsmarktservice (AMS) fündig: Seit April arbeitet sie bei der Flotte Lotte GmbH.

„Das Schlimmste ist, wenn man arbeiten will, aber es einfach nicht geht“, verweist Oppel auf psychische Probleme in der Vergangenheit. Die 46-Jährige absolvierte nach Abschluss eines AMS-geförderten Buchhaltungskurses ein mehrwöchiges Arbeitstraining bei Flotte Lotte GmbH. Anschließend ebnete das AMS für Oppel den Weg in ein Dienstverhältnis mit einer Eingliederungsbeihilfe und mit der Finanzierung einer Grundausbildung im BMD-Buchhaltungsprogramm. „Ich war erstaunt darüber, wie viel Unterstützung man vom AMS bekommt, auch wenn kein Geldbezugsanspruch seitens des AMS besteht. Mir wurde viel Verständnis und Hilfestellung entgegengebracht“, sagt Oppel.

Mittlerweile ist die alleinerziehende Mutter für 30 Stunden pro Woche im Zwettler Betrieb Flotte Lotte angestellt. „Ich hab das noch immer vor mir, als sie mit einem großen Grinser durch die Tür gekommen ist“, erinnert sich Geschäftsführer Daniel Ruttinger an das erste Kennenlernen.

Langzeitarbeitslosigkeit wegen Corona gestiegen. Die Zahl von Personen, die zumindest ein Jahr beim AMS Zwettl arbeitslos gemeldet sind, hat sich pandemiebedingt seit Jahresbeginn im Durchschnitt um 34,3 Prozent auf 123 Personen erhöht, erklärt Geschäftsstellenleiter Kurt Steinbauer: „Deswegen sind wir eng mit den Betrieben in der Region in Kontakt, um mit konsequenter Vermittlung und zielgerichteten Fördermaßnahmen die Chancen auf einen beruflichen Neustart von Langzeitarbeitslosen effektiv zu erhöhen und den Arbeitskräftebedarf der Unternehmen punktgenau zu decken.“

So haben seit Jahresbeginn bereits 30 langzeitarbeitslose Personen wieder den Einstieg ins Berufsleben geschafft - eine Steigerung gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 172,7 Prozent.

Arbeitssuchende, die sich aber weigern, ein passendes Jobangebot anzunehmen, haben mit Konsequenzen zu rechnen: Die Berater des AMS Zwettl haben von Jänner bis Mai dieses Jahres 23 Mal eine befristete Sperre des Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz ausgesprochen. Darüber hinaus haben im Bezirk Zwettl die Mitarbeiter des Erhebungsdienstes seit Jänner 2020 in neun Fällen geprüft, ob Leistungen des AMS zu Unrecht bezogen werden.

1.650 Personen fanden im ersten Halbjahr einen Job. Die zuletzt erfolgten Öffnungsschritte gehen mit einer merklichen Entspannung des Arbeitsmarktes einher. Im Vergleich zum Juni des Vorjahres waren um 39,8 Prozent weniger Personen beim AMS Zwettl zur Jobsuche vorgemerkt. „Insgesamt haben von Jänner bis Juni dieses Jahres 1.653 Personen ihre Arbeitslosigkeit mit einer Beschäftigungsaufnahme beendet“, analysiert Zwettls AMS-Geschäftsstellenleiter Kurt Steinbauer.

1.000 freie Stellen wurden im ersten Halbjahr von den Betrieben gemeldet, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 38,9 Prozent. Bis Ende Juni besetzte das AMS Zwettl 722 offene Stellen mit einer passenden Arbeitskraft.