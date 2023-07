Der NÖN Eis-Check: Veganes Sorbet oder lieber Vanille & Schoko?

Im Sommer ein Eis essen gehen, das ist fast für jeden etwas - vor allem bei so hohen Temperaturen. Wo kann man sich im Bezirk mit der besten Eiscreme abkühlen? Wo gibt es etwas Besonderes, und was ist momentan im Trend? Will man klassisches original italienisches Eis, ist man bei der traditionell geführten Konditorei Hausleitner in Zwettl am Dreifaltigkeitsplatz an der richtigen Adresse, wo neben der normalen Eiskugel im Stanitzel auch eine Variation an Eisbechern angeboten wird.

Ein paar Hundert Meter weiter kühlt schon die nächste Eistheke verschiedenste schmackhafte Sorten ein. Auch im Café und Bistro Leutold am Sparkassenplatz kann man sich ein Eis gönnen. Dort gibt es unter anderem auch laktosefreie und vegane Sorbets, beispielsweise die Sorten Pfirsich und Melone. Eine weitere Trendsorte ist laut den Kellnerinnen des Cafés dieses Jahr Tiramisu.

Nur einmal um die Ecke steht das junge Café Juwel, das als Neuheit Softeis nach Zwettl brachte. Alle erhältlichen Sorten sind aus laktosefreiem Vanilleeis aus österreichischer Alpenvollmilch mit verschiedensten Toppings erhältlich. „Vor allem bei Jugendlichen ist die Sorte Oreo sehr beliebt, wobei Erwachsene lieber den Eiskaffee oder den Bananensplit bestellen“, weiß Inhaberin Julia Fidi-Weißenhofer. Das Besondere beim Café Juwel ist, dass man alle Sorten auch „to-go“ bestellen kann, um sie mitzunehmen.

Bio-Eis am Seeufer oder im Becher zu Hause

Wenn man lieber einen Eisbecher am See genießen möchte, ist das Restaurant Hora in Allentsteig zu empfehlen. Dort gibt es von Mitte Juni bis September österreichisches Bio-Eis in ausgewählten Sorten, aus dem für das Auge und den Gaumen schmackhafte Kreationen gezaubert werden.Inhaber Stefan Ho verrät: „Wir kaufen unser Eis vom Eiswerk, das ist in Salzburg. Wir haben uns für diesen Produzenten entschieden, weil das Eis nicht so viel Luft enthält, also eine höhere Dichte hat und somit von besserer Qualität ist als von den gängigen Produzenten.“ Obwohl das Hora kein Eissalon im klassischen Sinn ist und das Eis nur zwischen 14.30 und 18.30 Uhr erhältlich ist, ist es einen Besuch wert, um dort in der Lounge am See einen Eisbecher der ganz besonderen Art zu genießen. Neben den traditionellen Sorten wie Vanille und Schokolade sind dort auch das Mohneis, verfeinert mit Powidl, oder Nusseis im Trend.

Wenn man lieber zu Hause im Garten gutes Eis genießen möchte, ist der Hofladen des Wurmhofs Thaller eine Empfehlung. Dort kann man Bio-Eis im Becher für daheim kaufen. Zu den klassischen Sorten wird im Hofladen mit Selbstbedienung auch Kokos- oder Karamelleis geführt. „Unser Eis bekommen wir vom Biohof Stadler in Putzleinsdorf in Oberösterreich in ganz vielen verschiedenen Sorten“, so Gaby Thaller.

Warteschlange bis auf Straße

Ein Geheimtipp unter den Eisliebhabern ist die Bäckerei Einfalt in Langschlag, Bahnhofstraße 12. Im Laufe einer Saison werden hier sechzehn verschiedene Eissorten angeboten. Neben den Klassikern gibt es unter anderem Joghurt-, Mohn-, Malaga, Stracciatella, Kaffee/Mokka-, Pistazien- und Karamell-, Butterkeks-, Grüner Apfel-, Heidelbeer-, Himbeer- und Wassermelonen-Eis. Neben den klassischen Eissorten Vanille, Schoko, Haselnuss, Banane, Erdbeere und Zitrone variieren die Spezialeissorten. Wann immer es möglich ist, kommen die Zutaten aus der Region, wie zum Beispiel frische, handgepflückte Heidelbeeren aus Langschlag.

Im Lokal gibt es dann Eisspezialitäten wie z. B. Fruchtbecher, Bananendessert, Bananensplit, Heidelbeerbecher, Erdbeer-Melba, Joghurtbecher, „Heiße Liebe“ und Eiskaffee. Für Johann Einfalt ist es, wie bei allen seinen Produkten, auch bei der Eisproduktion wichtig, nur erstklassige Zutaten zu verarbeiten. Denn nur dadurch könne man erstklassige Produkte erzeugen, betont er. Im Gespräch erwähnte er auch eine interessante Studie, die besagt, dass die Menschen bereit sind, bis zu 15 km zurückzulegen, um an Eis zu gelangen. Zum Einfalt kommen die Gäste von noch viel weiter her. Wer seine Verwandten in Langschlag besucht, für den ist es ein Muss, sich beim Einfalt ein Eis zu gönnen. An schönen Tagen und Wochenenden stehen die Leute bis auf die Straße Schlange, und im Lokal und Gastgarten muss man auf einen Sitzplatz warten.