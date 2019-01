Der Wintereinbruch ab 3. Jänner sorgte für viele Unfälle und Feuerwehreinsätze. Die vier Straßenmeistereien im Bezirk Zwettl hatten Hochbetrieb.

Die Feuerwehren konnten die rund 50 Einsätze zwischen 3. und 7. Jänner sehr gut meistern. Fast ausschließlich mussten Pkw geborgen oder hängen gebliebene Lastwägen flott gemacht werden. „Etwa die Hälfte aller Einsätze waren im Abschnitt Groß Gerungs zu bewältigen“, weiß Bezirksfeuerwehr-Verwalter Ewald Litschauer.

Die Bergung der Wracks nach dem schweren Unfall am 6. Jänner bei Grafenschlag übernahmen die Floriani aus Grafenschlag. Die LB36 war während dieser Arbeiten gesperrt. | Polizei

Im Haupteinsatzgebiet beheimatet ist Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Knapp: „Ich bin sehr stolz, dass meine Feuerwehrkameraden auch über die Feiertage nicht eine Sekunde gezögert haben, um in Not geratenen Autofahrern zu helfen.“ Auch gerätetechnisch sei man topausgestattet. Neben den Katastrophenhilfsfahrzeugen — je ein Wechsellader ist in Groß Gerungs und in Zwettl stationiert — steht auch ein Unimog in Ottenschlag. Zudem seien die neuen HLF 3-Fahrzeuge mit einer Seilwinde ausgerüstet und fast flächendeckend gibt es Fahrzeuge mit Seilwinden.

Nicht so glimpflich endete ein Unfall am 6. Jänner gegen 17 Uhr in Grafenschlag. Hier kam auch der Notarzthubeschrauber zum Einsatz. Ein 27-Jähriger aus Grafenschlag war auf der LB 36 von Lugendorf nach Grafenschlag unterwegs. Auf der Gegenfahrbahn befand sich der Wagen einer 43-Jährige aus Ottenschlag. Der 27-Jährige dürfte laut ersten Polizeierhebungen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und geriet auf dem leichten Schneematsch im äußerst rechten Fahrbahnrand ins Schleudern und stieß auf der Gegenfahrbahn frontal in das Fahrzeug der Ottenschlägerin.

Mit Notarzthelikopter nach Krems geflogen

Der Grafenschläger wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr Grafenschlag mit der Bergeschere befreit werden. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde er ins Kremser Spital geflogen. Die Ottenschlägerin wurde ins Krankenhaus Zwettl gebracht.

Dem Dauereinsatz der Mitarbeiter der Straßenmeistereien Ottenschlag, Groß Gerungs, Allentsteig und Zwettl seit 3. Jänner ist es höchstwahrscheinlich zu verdanken, dass nicht mehr schwere Unfälle passiert sind Gilbert Schulmeister von der Straßenmeisterei Zwettl, die über elf Fahrzeuge verfügt, betonte, dass alle Einsätze problemlos über die Bühne gegangen seien: „Nur am Berg bei der Brauerei blieben einige Lkw ohne Ketten hängen“.

Unterstützung für die elf Fahrzeuge der Straßenmeisterei Ottenschlag gab es am 7. Jänner von der Straßenmeister Langenlois mit einer Schneefräse, betonte Betriebsleiter Johannes Steinschaden. Mit starken Schneeverwehungen in Arbesbach und Bärnkopf hatten es seine Kollegen von der Straßenmeisterei Groß Gerungs zu tun. „Hier liegen rund 50 Zentimeter Schnee“, berichtet Straßenmeister Wolfgang Köck. „Wir bitten weiterhin um Rücksichtnahme. Ein Ende der Schneefälle ist nicht in Sicht“, so Straßenmeister Franz Edinger von der Straßenmeisterei Allentsteig.