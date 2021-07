Die beiden Männer, die um die 20 Jahre alt sein dürften, betraten gegen 16 Uhr das Schmuckgeschäft. Laut Polizei verwickelte einer der Männer den Geschäftsbesitzer, der sich alleine im Geschäft befunden hat, in ein Gespräch und zeigte Interesse an einem Schmuckstück. Während dieses Ablenkungsmanövers griff sein Komplitze in eine unversperrte Lade neben dem Verkaufstisch und stahl Goldschmuck.

Die beiden Männer verließen das Schmuckgeschäft in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt.