Digitalisierung: App hilft Patienten

Viele kennen die Situation wahrscheinlich: Ein Aufenthalt in einer Gesundheitseinrichtung, sei es Reha, Kur oder einfach nur die Klinik, steht an. Damit verbunden auch ein hoher Organisationsaufwand und jede Menge Papierkram. Das Wien-Zwettler IT-Unternehmen „MP2 IT-Solutions“ will nun Abhilfe schaffen. In rund drei Jahren entwickelte es eine App, welche als „digitale Begleiterin“ durch die Wirren des Gesundheitssystems helfen soll. Sie hört auf den Namen „info.james“ und läuft auf Android, iOS sowie auf Huawei-Smartphones, kann aber auch über die Website genutzt werden.

Alle relevanten Informationen zum Aufenthalt als Patient sollen dabei an einem Ort gebündelt werden. Dazu gehören Informationen zu Behandlungen, Terminen oder Freizeitangeboten. Auch Formulare können direkt über die App ausgefüllt werden. Zusätzlich könne man laut dem Entwickler-Unternehmen schnell und effizient mit der entsprechenden Gesundheitseinrichtung kommunizieren und Fragen Stellen.

Mit der App will das Unternehmen einen weiteren wichtigen Schritt zur Digitalisierung im Gesundheitswesen setzen, ein Ziel, dass bereits im Vorjahr mit der Einrichtung des „Competence Cenger Digital Healthcare“ am Zwettler Standort gefestigt wurde (die NÖN berichtete). „Mit unseren gesamtheitlichen Digital-Healthcare-Lösungen unterstützen wir Gesundheitsbetriebe bei der digitalen Transformation. Denn die praxisgerechte Digitalisierung von Routineprozessen hilft die Zufriedenheit der Patienten zu erhöhen und den Administrationsaufwand im Haus massiv zu verringern“, sagt Manfred Pascher, Gründer und Geschäftsführer von MP2 IT-Solutions.

Für die ungewöhnlich lange Entwicklungszeit der App von rund drei Jahren war wie so oft Corona Schuld. „In der Coronazeit hat sich allerdings gezeigt, dass über die App mehr Funktionalität abgewickelt werden kann und zusätzliche Funktionen im Alltag von Gesundheitsbetrieben gebraucht werden, die in der ursprünglichen Ausbaustufe noch nicht geplant waren“, erklärt Marketingleiterin Nicole Teubenbacher. Die App sei daher relativ kurzfristig um weitere Funktionalitäten, wie medizinische Informationen, erweitert worden.

Aktuell laufen Gespräche mit verschiedenen Gesundheitseinrichtungen, wie Kliniken, Kur- und Rehazentren, Ambulatorien, Pflegeheimen sowie Gemeinschaftspraxen über den Einsatz der App. Konkrete Einsatzorte im Waldviertel und darüber hinaus sollen dann in Zukunft Schritt für Schritt bekannt gegeben werden.

