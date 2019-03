Mit einer Drohne auf dem Acker Nützlinge ausbringen? GPS-unterstützt Bodenproben nehmen und sich gleich die richtige Bodennährstoff-Mischung für den jeweiligen Acker zusammenstellen lassen? Oder satellitengestützt den Traktor alleine auf drei Zentimeter genau ernten oder die Saat ausbringen lassen?

„Zukunft passiert jetzt“, hieß es am 7. März in der Lagerhaus-Taverne, wohin das Lagerhaus Zwettl und das Wirtschaftsforum Waldviertel einluden.

„Gerade mit der Digitalisierung tut sich ein breites Spektrum an Innovation in der Landwirtschaft auf. Egal, ob beim Acker- oder Weinbauern, beim Tierhalter oder beim Forstwirt — durch die Digitalisierung werden viele gute Hilfsmittel für Landwirte geschaffen“, betonte Lagerhaus-Obmann Erich Fuchs. Rund 70 Zuhörer fanden sich am Vormittag ein, um Experten in Sensortechnik, Agrarmanagement sowie „Smart Farming“ und Digitalisierung zuzuhören.

„Die Genossenschaft ist eine moderne Organisationsform, welche unseren Landwirten technische Innovationen leistbar zugänglich macht“, war Fuchs stolz, die technischen Errungenschaften, welche das Lagerhaus Zwettl zum Teil bereits anbietet, näherbringen zu können.

Sieben Wetterstationen liefern detaillierte Daten

So gibt es etwa das Portal „On Farming“, welches bei den immer höher werdenden Anforderungen von Betriebsplanung und Dokumentation gut unterstütze: Flächenverwaltung, Anbauplanung, Dünger- und Pflanzenschutzmitteleinsatz sind hier Anwendungsgebiete.

Das Lagerhaus Zwettl betreibt auch sieben Wetterstationen im Genossenschaftsgebiet, das sich von Schweiggers bis Altenmarkt und von Langschlag bis Gföhl erstreckt. „Hier werden wichtige Daten, wie beispielsweise der regionale Niederschlag gemessen. Aus den Daten wird auch eine Prognose erstellt, etwa wie das Gefährdungspotenzial diverser Schädlinge aufgrund der Witterung ist“, erklärt Marketing-Leiter Herbert Auer die Vorteile der Wetterauswertung und -analyse.