Dirigent im Temporausch: Das Rennen der Gentlemen

Der international bekannte Dirigent Manfred Müssauer, geboren in Waidhofen und in Watzmanns lebend, bei uns bekannt durch seine Konzerte „Musikwelten“, hat seit seiner Kindheit und Jugend sein Herz nicht nur an die Musik gehängt. „Ich bin seit langem ein Auto und Motorrad-Typ und habe eine brauchbar hohe Expertise in diesem Bereich,“ gibt er seine Leidenschaft preis. Er fährt nämlich Autorennen, seit rund 20 Jahren auf Rennstrecken wie dem Red-Bull-Ring, Salzburg-Ring, Pannonia-Ring, Hungaro-Ring und auch dem Hockenheim-Ring. „Beim Rundstreckensport geht es ganz massiv um die Beschleunigung“, vibriert es in seiner Stimme, und er gesteht, dass er schon auch Geschwindigkeiten bis zu 280 km/h bei Rennen fährt.

Wo genau er sein erstes Rennen auf einem Ring gefahren ist, daran erinnert er sich nicht mehr so genau, aber an den Boliden schon. „Mein erstes Rennauto war ein Jaguar XKR, rennmodifiziert. Und ich glaube, es war am Salzburgring.“ Er habe sich damals sehr auf das Rennen gefreut, um endlich einmal Gas geben zu können, Respekt vor dem Rennen habe er gehabt, aber keine Angst. „Schiss zu haben, heißt ja, dass man immer zu früh bremst, die Strecke nicht so ausnützt, wie man sollte. Wenn man Angst hat, dürfte man erst gar nicht ins Auto einsteigen.“

Norbert Frohner (Wien, links) und Manfred Müssauer beim „Ventilspiel“ am Redbull-Ring. Foto: privat

Seit 15 Jahren fährt er gemeinsam mit zwei Freunden einen original Porsche Martini, Baujahr 1970. Mit einem der beiden, dem Wiener Helmut Frohner, verbrachte er das erste Oktoberwochenende am Redbull-Ring in Spielberg. Sie nahmen am „Ventilspiel - Motorsport wie damals“ teil. Jeder der beiden fuhr ein eigenes Rennen mit dem historischen Porsche. Eine Session am Nachmittag, an dem sie als Fahrer und Beifahrer antreten wollten, ließen sie wegen des nassen Wetters und der „falschen“ Bereifung am Porsche lieber bleiben.

Dabei hat Manfred Müssauer in der Woche zuvor am Wachau-Ring trainiert. „Da fahren wir hin zum Driften“, schmunzelt er und erzählt von den Wasserfontänen auf der Strecke. „Es ist toll dort, aber eine verhältnismäßig kurze Rennstrecke“, meint er.

Er bedauert, nicht so viele Rennen fahren zu können. „An vielen Wochenenden, an denen Rennen mit historischen Rennautos sind, habe ich Aufführungen.“ Ventilspiel am Red Bull Ring sei fantastisch, meint er. Bei diesem Sport gehe es ihm auch stark um die Ästhetik der wundervollen Fahrzeuge.

