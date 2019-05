Zwei Pensionisten im Bezirk Zwettl dürften von einem Diebespaar abgezockt worden sein.

So betrat ein Mann mittleren Alters am 24. Mai ein nicht versperrtes Einfamilienhaus in Gutenbrunn. Der Mann gab gegenüber der 90-jährigen Bewohnerin an, „vom Strom“ zu kommen. Der Mann betrat unter anderem auch das Schlafzimmer der 90-Jährigen. Dort stahl er mehrere Sparbücher. Die Pensionistin bemerkte den Diebstahl erst mehrere Stunden danach.

Nur einen Tag zuvor läutete in Groß Gerungs eine etwa 20-jährige Frau an der Wohnungstür einer 85-Jährigen in der Gemeinde Groß Gerungs. Die Frau öffnete die Wohnungstür und ließ die Unbekannte in die Küche ihrer Wohnung. Die 20-Jährige bat in gebrochenem Deutsch um eine Spende für behinderte Kinder. Sie zeigte auch eine Spendenliste vor, in der bereits mehrere Hausbewohner als Spender eingetragen waren. Die 85-Jährige trug sich mit einem 5-Euro-Schein in die Liste ein.

Unter dem Vorwand, die Blumen auf dem Balkon ansehen zu wollen, lockte die 20-Jährige die Pensionisten aus der Küche. In der Zwischenzeit schlich sich ein weiterer Täter in die Wohnung. Er stahl Bargeld, Sparbücher und Schmuck aus dem nicht versperrten Schlafzimmer der Pensionistin. Nachdem die junge Frau einen Anruf erhalten hatte, verließ sie wieder die Wohnung. Die 85-Jährige bemerkte erst am nächsten Tag den Diebstahl.