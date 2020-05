Die Vorfreude auf die ersten Gottesdienste in den Pfarren des Bezirkes Zwettl am 16. und 17. Mai war groß. Es folgte aber großteils eine Ernüchterung. Gekommen sind nämlich nur wenige Messbesucher.

Am 17. Mai konnten Gläubige zum ersten Mal nach Beginn der Corona-Maßnahmen den Messen in der Pfarrkirche Zwettl beiwohnen - nachdem sie sich zuvor telefonisch angemeldet hatten. Die Plätze waren auf 68 Personen beschränkt, angemeldet haben sich laut Pfarrmoderator Thomas Kuziora nur 20 bis 30 Personen.

„Die Bereitschaft, in die Kirche zu gehen, ist gering“, so Kuziora. „Zum einen herrscht Freude, denn es tut gut, wieder mit der Gemeinde zu feiern. Die letzten Wochen waren bitter. Aber ich habe mit vielen Menschen telefoniert: Es herrscht Unmut, warum alles so kompliziert sein muss.“

Kuziora betont, dass die Kirche verpflichtet ist, die Vorschriften der Regierung zum Schutz der Kirchengänger umzusetzen. „Verständnis ist da, aber die Frage, ob es wirklich notwendig ist, wird lauter“, so Kuziora. „Gerade ältere Personen beschließen, zu Hause zu bleiben und auf den Gottesdienst in der Kirche zu verzichten. Viele machen dabei gute Erfahrungen im eigenen Glauben. Aber ich habe Angst, dass wir von der Corona-Situation nicht mehr in das Normale zurück kommen. Die Leute kommen nicht mehr in die Kirchen. Die Prognosen sind da überall gleich und Corona beschleunigt es.“

Kuziora befürchtet, dass die Schutzmaßnahmen noch lange Zeit bestehen werden. „Das hinterlässt Spuren. Die ältere Generation geht gern hinaus, aber jetzt bleibt sie zu Hause. Sie pflegt die Tradition, doch sie kommt mit diesen Maßnahmen nicht so gut zurecht.“ Das Fazit des Pfarrmoderators fällt daher ernüchternd aus: „Gerade in Zeiten wie diesen sollte uns bewusst sein, dass der Mensch nicht alles machen kann. Wir sind nicht die Herren in der Welt. Es gibt etwas Größeres als das, was wir uns vorstellen können.“ Für ihn bleibt die Hoffnung, dass sich die Anmeldungen noch gut entwickeln werden.

Erste Messe war in Schweiggers fast voll

In der Pfarrkirche von Schweiggers dürfen 32 Personen an einer Messe teilnehmen. Das hätte man beim ersten Gottesdienst am 16. Mai auch fast erreicht: „Am Samstag waren 28 Personen in der Kirche. Am Sonntag gibt es jetzt eine Messe um 8 Uhr, die haben über 20 Personen besucht. Zur Messe um 9.30 Uhr kamen 15 Personen“, betont Pfarrer Bernhard Prem. Für ihn waren diese Messen vor allem eines: „Sehr bereichernd“. Die beiden Sonntagsmessen wird es laut Prem solange geben, bis die Beschränkungen bei den Gottesdienstbesuchern fallen würden. „Auch wenn wenige Personen in der Kirche waren, habe ich mich beschenkt gefühlt. Ich habe nämlich gespürt, wie schön es ist, einen Gottesdienst aktiv feiern zu können“, meint Prem.

In der 1.200 Quadratmeter großen Kirche des Stiftes Zwettl könnten sogar 120 Personen zu einer Messe kommen. Bei den drei Gottesdiensten am vergangenen Wochenende wurden aber nur zwischen 40 und 60 Personen gezählt. „Wegen der Auflagen ist halt alles auf Sparflamme. Trotzdem hat alles optimal funktioniert, auch die Kommunion mit Maske“, betont Abt Johannes Maria Szypulski, der sich eine schrittweise Rückkehr in die Normalität wünscht. „Die Leute brauchen den Kontakt. Aber wir müssen geduldig sein. Corona muss man ernst nehmen.“