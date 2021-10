E-Automarkt: Nachfrage ist da, der Mangel auch

Erstmals mehr Elektro- als Dieselautos waren niederösterreichweit unter den Neuzulassungen im August und September. Auch bei den Autohäusern im Bezirk Zwettl ist die Tendenz zum Elektrofahrzeug deutlich spürbar. 2020 wurden im Bezirk 290 E-Autos zugelassen, alleine im vergangenen September waren es 13 Fahrzeuge.

Hyundai-Partner Autohaus: "Nachfrage ist riesig."

Davon berichtet etwa Manuel Hasslauer vom Hyundai-Partner Autohaus Hasslauer in Schwarzenau. Vor allem der Hyundai Ioniq 5 würde neue Elektrofeatures bieten. „Die Nachfrage ist riesig. Es vergeht keine Woche ohne Probefahrten“, sagt Hasslauer. Doch auch bei den anderen Elektromodellen sei die Nachfrage gut. Der Autohändler erwähnt zudem: „Bisher konnten wir meist schnell liefern“, aber natürlich sei man von den allgemein auftretenden Lieferschwierigkeiten nicht verschont. „Es ist etwas modellabhängig“, meint Hasslauer zu den Lieferzeiten. An Gebrauchtwägen habe man jüngst mehr als üblich zur Verfügung gehabt, die jedoch schnell wieder weg waren. „Ist die Lieferzeit bei den Neuwägen länger, kauft sich jemand, der sofort ein Auto benötigt, ein Gebrauchtes“, sagt Hasslauer.

Autohaus des Zwettler Lagerhauses sieht Mangel bei Gebrauchtwagen

Im Autohaus des Zwettler Lagerhauses sieht man auch bei den Gebrauchtwägen einen Mangel. Die Nachfrage sei hier aufgrund der Lieferschwierigkeiten bei Neuwägen groß, wodurch auch der Preis steige, wie Verkaufsberater Johannes Höbarth berichtet. „Der Markt wird immer schwieriger“, meint er. Bei Neuwägen gäbe es bei allen Herstellern Lieferprobleme. Dadurch entstehen Lieferzeiten von bis zu einem Jahr oder mehr. Höbarth ergänzt: „Nach den Hagelschäden, wo auch Totalschäden entstanden, werden viele Autos gebraucht werden. Vor dem nächsten Sommer wird sich die Situation aber nicht bessern.“ Die benötigten Rohstoffe, vor allem für die Elektrofahrzeuge, seien immerhin nicht in Unmengen vorhanden, doch der Markt für E-Autos steigt. Im Lagerhaus liege der Anteil an verkauften Elektroautos bei 15 bis 20 Prozent.

Autohaus Böhm in Ottenschlag bestätigt hohe Nachfrage

Auch beim Autohaus Böhm in Ottenschlag sieht man eine hohe Nachfrage an Elektroautos. Im letzten Jahr machten diese etwa 30 Prozent der verkauften Fahrzeuge aus, wie Martin Schmuckenschlager erwähnt: „Bei uns ist das ein Schwerpunktthema.“ Aktuell würden insbesondere auch viele Privatkunden zu Elektroautos greifen, wohingegen man Anfang des Jahres vermehrt Firmenkunden bediente. Schmuckenschlager ist froh, berichten zu können: „Bei uns gibt es keine Lieferschwierigkeiten. Wir haben das Glück, dass wir früh genug vorgesorgt haben und bisher alles prompt liefern konnten.“ Man habe mit der Situation bereits gerechnet. Was die Situation am Gebrauchtwagenmarkt anbelangt, gebe es im Autohaus Böhm daher ebenfalls keine großen Probleme. „Da wir Neuwägen ausliefern können, erhalten wir Gebrauchtwägen zurück“, erklärt Schmuckenschlager. Dennoch seien etwas weniger gebrauchte Autos vorhanden, vor allem im günstigeren Preissegment seien die Fahrzeuge knapp. „Die Preise sind gestiegen“, sagt Schmuckenschlager.