Ehrung für „Retter im Ausland“

Man denke in erster Linie an die Waldbrände in Nordmazedonien. Nicht zu vergessen auch die Überschwemmungen in Belgien. In Würdigung des engagierten und couragierten Einsatzes der Feuerwehrleute fand im Feuerwehrsicherheitszentrum Tulln eine Verleihung von Katastrophen-Verdienstzeichen statt.

Manfred Heider (Moidrams) war zwei Mal im letzten Jahr freiwillig unterwegs. „Die Küche für alle Fälle“, eine mobile Großküche des Versorgungsdienstes NÖ, betreute er sowohl in Lüttich als auch in Nordmazedonien. Der Zugskommandant der Waldbrandgruppe Thomas Pöltner (Echsenbach) löschte in Nordmazedonien die Waldbrände. Franz Maier (Friedersbach) und Franz Gaderer (Großnonndorf) ruderten in Belgien sofort nach rund vierzehnstündiger Anfahrt los und suchten Überlebende in den Häusern.

