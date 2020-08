Die Aufgabenstellungen wurdem am Freitag vergeben. Dann ging es los. Viele legten eine Nachtschicht ein, um ihr Projekt bis zur Präsentation am Sonntag fertigzustellen. Arbeitsteilung war dabei gefragt. Währenddessen dokumentierten sie ihre Arbeitsschritte in einem Blog auf der Homepage der Landjugend.

Freizeitanlage wieder auf Vordermann

Für die Landjugend Echsenbach hieß es unter dem Motto "A Sprung vom Nascheck ins Nosse", den Beach Pub zu überholen. So wurde ein Bodentrampolin errichtet, ein Floß für den Badeteich gebaut, die vorhandenen Spielgeräte gewartet und der vorhandene Steinkreis neu beschriftet. Außerdem suchten sich die Mitglieder eine geeignete Stelle für ein Nützlingshotel und bauten es dort auf und legten eine Naschecke mit heimischen Beerensträuchern an. Bei der Abgabe des Projekts lobte Bürgermeister Josef Baireder die freiwillige Arbeit der Jugendlichen.

Ein Plätzchen zum Ausruhen

In Göpfritz hieß es, einen Relaxplatz im Ortskern mit einigen außergewöhnlichen Feinheiten zu gestalten. In den gut 42 Stunden entstanden, neben einer Möglichkeit zum Ausrasten nach einer langen Radtour, eine Kräuterspirale, ein Staudenbeet und Tafeln für die Einstiegsstelle des Radweges. Bei der Präsentation wurden außerdem selbstgemachte Schilder für die Direktvermarkter überreicht und die Landjugendleitung Kerstin Steinmetz und Stefan Walch erklärten den Anwesenden die Vorgangsweise. Durch die Corona-Maßnahmen konnten nur einige Ehrengäste der Präsentation beiwohnen, jedoch hatte die Landjugend Göpfritz die Idee für einen Livestream.

Neuer Beachvolleyballplatz in Griesbach

"Baggern, pritschen und servieren kennt´s in Griesbach jetzt trainieren!" Im Rahmen des Projektmarathon erhielt die Landjugend Groß Gerungs die Aufgabe einen Beachvolleyballplatz hinter der Polytechnischen Schule in Griesbach anzulegen. Frisch ans Werk gingen sogleich die 30 jungen Menschen. Die Planung übernahm bereits im Vorfeld Peter Hiemetzberger. Materialien stellte die Gemeinde zur Verfügung. Die Arbeiten übernahm die Landjugend alleine.

Bewegt mit schweren Maschinen wurden bei Aushubarbeiten zahleiche Tonnen Erdreich, danach wieder aufgefüllt mit 140 Tonnen Schotter, drainagiert und mit 140 Tonnen Sand planiert. Mit Holzpflöcken wurde das Feld eingerahmt, ein Schiedsrichter-Hochstuhl gezimmert, Zaun und Gartenmauer versetzt, Hinweisschilder für Müllbeseitigung oder Punktekarten erstellt und das Maskottchen Grödegard "überwacht" den Platz. Zusätzlich wurden zwei Abzieher für Griesbach und zwei Abzieher für Groß Gerungs hergestellt. Das Wetter und der viele Regen waren wohl die größte Herausforderung während des Marathons.

"Ich bin jedes Jahr wieder begeistert und verblüfft was man in wenigen Stunden gemeinsam umsetzen kann. Wenn ich die Landjugend Groß Gerungs sehe ist mir um die Zukunft nicht bang", sagte Bürgermeister Igelsböck bei der Präsentation. "Das Ergebnis ist wieder überwältigend. Für mich ist es das schönste wenn ich seh, dass junge Menschen gemeinsam und ehrenamtlich anpacken und sich für die Gesellschaft einsetzen", sagt Jugendgemeinderat Lukas Brandweiner. Das Eröffnungsmatch wird dann bei besserem Wetter nachgeholt.

Ein Häuschen für alle Wartenden

Für die Landjugend Groß Haselbach hieß das Motto "Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unser Häuschen nicht!", denn sie wurde mit der Aufgabe betraut ein neues Buswartehäuschen in Hausbach aufzustellen. Außerdem wurden Ideen für die Renovierung des alten Sportplatzgeländes in Schwarzenau gesammelt, welches ein Generationentreff werden soll und zusätzlich in Schwarzenau eine Bienenwiese angepflanzt und Schilder für regionale Lebensmittelvertriebe gebaut. Da bei der Präsentation nur Gemeindevertreter anwesend sein durften, wurde eine Broschüre erstellt, welche später an die Anrainer ausgeteilt wurde.

Marterl erstrahlt in neuem Glanz



Auch in Martinsberg wurden Schilder für die Ab-Hof und Direktvermarkter der Gemeinde erstellt, doch die eigentliche Aufgabe lautete, das Marterl an der Kreuzung nach Walpersdorf beziehungsweise Poggschlag zu renovieren. Das kleine Häuschen wurde unter anderem neu verputzt und erhielt ein neues Dach, das nun auch ein neues Kreuz ziert. Gefreut haben sich die fleißigen Arbeiter auch über den Besuch von Nationalratsabgeordnetem Lukas Brandweiner, der mit einem Eis erschien. An die Gemeindebürger wird ebenfalls ein Folder ausgeschickt.