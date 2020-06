Baustellen auf den Straßen im Bezirk Zwettl gibt es auch heuer wieder einige. Auf Straßensperren, Ampelregelungen und Verkehrsbeschränkungen können sich die Verkehrsteilnehmer einstellen. Einige Straßenbauprojekte laufen bereits.

Eine besondere Herausforderung für die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Zwettl wird das geplante Projekt in der Unteren Landstraße werden (die NÖN berichtete mehrfach). Los gehen die Arbeiten laut Straßenmeister Gilbert Schulmeister ab 6. Juli. Dabei wird die Untere Landstraße ab dem Café Süd bis zum Gebäude Schmoll (Landstraße 13) für den Verkehr gesperrt.

Seit Mai ist die Baustelle „Rudmanns-Süd“ im Laufen, auch die dafür notwendige Straßensperre. Hier wird der Gehsteig errichtet, im Herbst folgt die Asphaltierung des Straßenbereiches. 2021 soll an diesem Bereich weitergebaut werden. Am 22. Juni wird das Projekt „Wolfsberg“ mit der Baustelle zwischen Oberwaltenreith (Firma Waldland) bis Werschenschlag und der damit verbundenen Straßensperre gestartet. Auf einer Länge von zwei Kilometern wird die Fahrbahn verbreitert.

Laut Betriebsleiter Wolfgang Köck werden im Raum Groß Gerungs für die Projekte rund 800.000 Euro investiert - etwas mehr als in den letzten Jahren. Die B38 im Bereich des Frauenwieserteiches wird ein neuer Belag aufgebracht, dazu muss dieser Abschnitt eine Woche gesperrt werden. Laut Zeitplan wird diese Sperre im August durchgeführt. Die B119 ist von zwei Baustellen betroffen. In Arbesbach werden von der Kirche in Richtung Kamp eine neue Verschleißschichte aufgebracht und neue Nebenanlagen installiert. Hier erfolgt die einwöchige Sperre am Beginn der Sommerferien.

Das Straßenbauprojekt „Groß Gerungs Nord“ betrifft ebenfalls die B119. Vom Groß Gerungser Kreisverkehr wird in Richtung Straßenmeisterei, also Richtung Weitra, eine neue Verschleißschichte aufgebracht und ebenfalls die Nebenanlagen erneuert. Dazu muss dieser Abschnitt in der letzten Juli-Woche gesperrt werden.

Bereits gearbeitet wird beim Zwettlbach bei Langschlag . Hier werden die Bankette saniert und ein neuer Asphalt aufgebracht. Diese Arbeiten erfolgen vermutlich Ende August auch auf L78 bei Pehendorf in der Gemeinde Rappottenstein. Bei diesen beiden Projekten ist die Brückenmeisterei Krems zuständig, die Straßenmeisterei Groß Gerungs unterstützt.

Neue Bankette und eine neue Asphaltschichte gibt es für die L7177 im Ortsgebiet von Aschen (Gemeinde Schönbach) in Richtung Lichtenau. Die dafür notwendige Straßensperre soll in der dritten Juliwoche erfolgen. Im August wird dann in Aschen weitergearbeitet, von der Kreuzung Lichtenau in Richtung Bernton.

Die Kreuzung Ritterkamp mit der B124 bei Rappottenstein soll im September saniert werden. Es wird im Rahmen dieser Arbeiten auch ein Gehsteig installiert.

Auf der L67 im Bereich des „Germannser Waldes“ in Richtung Germanns wird laut Betriebsleiter der Straßenmeisterei Allentsteig, Christoph Berger, auf einer Länge von 1,7 Kilometer ein neuer Belag installiert. Diese Arbeiten, zu denen auch kleinflächige Ausbesserungsarbeiten zählen werden, erfolgen im Sommer und kosten rund 80.000 Euro.

In der Gemeinde Pölla wird die B38 im Bereich von Ramsau die Brücke seitens der Brückenbau-Außenstelle im Sommer oder Herbst saniert. Die Straßenmeisterei Allentsteig wird dabei den Kreuzungsbereich sanieren (Kosten: 25.000 Euro). Bereits in Arbeit ist der Talübergang in Franzen.

Von der Straßenmeisterei Ottenschlag werden laut Straßenmeister Franz Blabensteiner heuer Baumaßnahmen in der Höhe von rund 1,6 Millionen Euro durchgeführt. Die Mitarbeiter dieser Straßenmeisterei werden im August auf der B 36 von Grafenschlag in Richtung Lugendorf den Asphalt ausbessern. Gesperrt ist bereits die Ortsdurchfahrt von Rabenhof (Gemeinde Sallingberg). Es erfolgt der Neuausbau der L8273 samt Nebeneinlagen. Diese Baustelle soll bis Mitte Juli abgeschlossen sein.

Die Ortsdurchfahrt von Reichpolz (Gemeinde Kottes-Purk) ist ebenfalls schon im Gang. Derzeit werden die Entwässerungsschächte und die Nebenanlagen erneuert, ebenso der Kanal. In diesem Zug werden die Lichtwellenleiter verlegt. Danach bekommt die L78 in diesem Bereich einen neuen Asphalt. Bis Anfang Juli wird die Ampelregelung gelten. Die Erdarbeiten auf der L7186 zwischen Ernst und Singenreith machen bereits eine Sperre notwendig. Der Neubau der Straße soll bis Ende Juli abgeschlossen sein.