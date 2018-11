Der „Drahtwurm“ und die Pilzart „Rhizoctonia“ hatten in den letzten Wochen vor der Ernte starke Auswirkungen auf die Speiseerdäpfel: Jeder dritte Erdäpfel im Bezirk ist zumindest von einem der beiden betroffen.

Die Spuren eines wurmigen Apfels sehen den Spuren des Drahtwurms oder des Pilzes am Kartoffel sehr ähnlich. Während der Drahtwurm sich aber hineinbohrt — man müsste die betroffene Stelle eben wie beim Apfel wegschneiden und könnte den restlichen Kartoffel genießen — befindet sich die Pilzart Rhizoctonia nur an der Oberfläche des Erdäpfels: Beim Schälen hat man dabei schon meist alle Merkmale beseitigt, denn die Spur ist nur wenige Millimeter stark. Jedoch sehen sich das Wurmloch und der Pilz von außen sehr ähnlich, sodass der Unterschied oft nur mittels Einschnitt nachvollziehbar ist.

„Wenn Marokko, Ägypten und Co mit ihrem Boliden antreten dürfen (alle Pflanzenschutzmittel ohne Restriktionen), dann kommt Österreich mit einem mittelalterlichen Pferdefuhrwerk daher. Das kann kein Rennen auf Augenhöhe werden!“Bezirksbauernkammerobmann Dietmar Hipp

Der Bezirk Zwettl ist neben Stockerau, Hollabrunn und Gänserndorf der Bezirk mit dem höchsten Speisekartoffelanbau. „Der Schaden ist sicher in der zweiten Augusthälfte passiert“, ist sich Bezirksbauernkammer-Obmann Dietmar Hipp sicher. Denn Hipp hatte heuer wegen einem Kunden eine Vorernte zwischen 5. und 10. August durchgeführt und da gab es noch keine Spur von Wurm oder Pilz auf den Erdäpfeln. Mindestens ein Drittel der rund 30.000 Tonnen Bezirkserntemenge muss weggeworfen oder billigst verarbeitet werden. Denn kein Supermarkt und auch kein Konsument würden solche Speiseerdäpfel kaufen, genauso, wie sie keinen wurmigen Apfel im Geschäft kaufen würden, ist sich Hipp sicher.

Der Drahtwurm bohrte sich in der zweiten Augusthälfte in viele Erdäpfel ein. | LKNÖ/Anita Kamptner

Der Wertverfall des Kilogramms ist für die Bauern groß. Es gibt nur die Möglichkeit die Erdäpfel der Stärkekartoffelproduktion der Agrana in Gmünd zuzuführen oder sie an eine Biogasanlage zu liefern. Speiseerdäpfel haben aber nur die Hälfte des Stärkeanteils von normalen Kartoffeln (19% stehen 10% gegenüber). 20 Cent könnte ein Bauer für gute Speiseerdäpfel bekommen, für die Stärkeproduktion können nur mehr zwei bis drei Cent pro Kilogramm erreicht werden.

Warum heuer Wurm und Pilz plötzlich die Erdäpfel befallen? „Es ist die Trockenheit. Da wirken auch schon die letzten Jahre mit“, sagt Hipp, der auch betont, noch nie ein Pflanzenschutzmittel gegen den Drahtwurm gebraucht zu haben.

Diese Mittel sind aber auch schon seit drei Jahren in Österreich verboten, obwohl es keinen einzigen Nachweis dafür gäbe, dass auch nur eine Biene wegen dieses Produkts gestorben sei, so Hipp. Diese Pflanzenschutzmittel könnten aber in Zukunft helfen, denn der Erdäpfelexporteur Österreich, der normalerweise 140 % seines Verbrauchs produziert, werde heuer von Ägypten, Israel oder Marokko im März oder April beliefert werden müssen — hierzulande gehen bei normalem Verbrauch die Erdäpfel aus.

Ob die Erdäpfel von Drahtwurm oder Rhizoctonia befallen wurden kann man äußerlich oft nicht eindeutig festellten. | René Denk

„Und dort kümmert sich überhaupt keiner um ein Pflanzenschutzmittel. Dort ist alles erlaubt, natürlich auch alles das, was wir nicht mehr verwenden dürfen. Wenn diese Länder importieren dürfen und wollen, dann müssen auch sie verpflichtet werden, diese Vorgaben einzuhalten. Nur so ist das fair“, betont Hipp.

Der Kammerobmann fordert gleiche Voraussetzungen für alle und damit auch die Möglichkeit die Mittel einsetzen zu dürfen, um mehr Ernte retten zu können: „Bei den Bio-Erdäpfelbauern ist es noch viel schlimmer. Die schmeißen seit Jahren ein Drittel oder die Hälfte ihrer Ware weg. Das ist das Problem, wenn man mit Homöopathie gegen eine Lungenentzündung ankämpfen will!“

Hipp vergleicht den internationalen Erdäpfelmarkt mit einem Formel1-Rennen: „Wenn Marokko, Ägypten und Co mit ihrem Boliden antreten dürfen (alle Pflanzenschutzmittel ohne Restriktionen), dann kommt Österreich mit einem mittelalterlichen Pferdefuhrwerk daher. Das kann kein Rennen auf Augenhöhe werden!“