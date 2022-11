Einkommensunterschiede: "Diese Ungleichheit ist eklatant“

Seit 28. Oktober arbeiten Frauen in Niederösterreich unbezahlt. Das ganze Jahr über müsse man über die klaffende Einkommensschere zwischen Mann und Frau nachdenken, empört sich Jürgen Binder, Leiter der Arbeiterkammer Zwettl: „Bei uns im Bezirk ist der Equal Pay Day mindesten schon Anfang Oktober.“ Er habe sich die Zahlen genau angeschaut: „Nur 61,6 Prozent (2020) der Frauen im Bezirk verdienen gleich viel wie Männer“. 2015 seien es 61,4 Prozent gewesen, die im Bezirk gleich viel verdient hätten wie Männer: Von einer Besserung sei also nicht zu sprechen.

Arbeiterinnen verdienen im Bezirk Zwettl brutto um 1.163 Euro weniger als Männer, bei Angestellten beträgt die Einkommensdifferenz zwischen Männern und Frauen 1.426 Euro brutto, in Vollbeschäftigung. „Diese Ungleichheit ist eklatant“, so Binder. Würden Frauen dann noch Teilzeit arbeiten, bleibe wenig Geld zum Leben.

Lange Kindererziehungszeit verhindert Gehaltssprünge

Binder meint, dass diese klaffende Einkommensschere im Bezirk sich nur schließen ließe, würde Frauen mit Kindern der Zugang zur Arbeit durch flexible, kostenlose Kinderbetreuung ermöglicht werden und sie so früher wieder Vollzeit arbeiten können. Kollektivvertraglich gäbe es schon lange keinen Unterschied mehr bei den Einkommen für Mann und Frau. Aber die langen Kindererziehungszeiten der Frauen mangels ausreichender Kinderbetreuung hätten enorme Auswirkung auf die Einkommen von Frauen. „Durch die Unterbrechungszeiten wegen der Kinder kommt eine Frau zwangsläufig in eine andere Gehaltsgruppe, und dahingehend ist dieses Loch einfach da. Wenn sie sieben Jahre zu Hause bleibt, dann fehlen ihr drei Gehaltssprünge, die sie nie wieder aufholen kann.“

Das könne anders aussehen, wenn die Frau ihr Kind bereits ab dem zweiten Lebensjahr in den Kindergarten bringen könnte, das bereits ab 6.30 Uhr bis nach Geschäftsschluss und kostenlos. Mit Sorge betrachtet er den Geburtenrückgang, viele Frauen würden sich gegen Kinder entscheiden. „Jährlich gehen viele in Pension. Wir haben kaum Arbeitslose im Bezirk“, so Binder. Das System müsse aber aufrecht erhalten bleiben. Unternehmer müssten bereits flexible Frauen-Arbeitszeiten ermöglichen, damit diese ihre Kinder zu den frühen Schließzeiten der Kindergärten abholen könnten.

