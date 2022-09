Einspeisen von Energie: Leistungsfähiges Netz als Basis für PV-Ausbau

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der Ausbau erneuerbarer Energien schreitet auch im Bezirk Zwettl voran: Im August wurden bei der EVN-Tochter Netz NÖ 133 Netzzugangsanträge für Photovoltaik-Anlagen verzeichnet, das sind etwa dreieinhalb Mal so viele wie im Vorjahr. Gleichzeitig wurden im Vormonat 67 Anlagen fertiggestellt. Dem gegenüber steht die Frage, wie es um das Stromnetz bestellt ist.

Hinsichtlich PV-Anlagen seien in allen Regionen des Bezirkes starke Zuwachsraten zu verzeichnen, erklärt Netz NÖ-Sprecher Michael Kovarik. Aktuell betreibt Netz NÖ Umspannwerke in Zwettl, Ottenstein, Groß Gerungs und Sallingberg – jene in Zwettl und Groß Gerungs seien in den vergangenen Jahren ausgebaut worden, so Kovarik. Eine der letzten größeren Erweiterungen betraf Leitungsverbindungen: Wie berichtet, wurden diese zwischen Groß Gerungs und Gmünd und zwischen Ottenstein und Zwettl ertüchtigt.

Wenn Energie im Überschuss vorhanden ist

„Über die 110-kV-Leitungen Richtung Gmünd, Horn, Krems und Pöchlarn sind die Umspannwerke mit dem umliegenden hochrangigen 110-kV-Netz und weiter mit dem österreichischen Übertragungsnetz verbunden“, erklärt Kovarik. Das 110-kV-Hochspannungsnetz versorge größere Gebiete und Ballungszentren, transportiere aber auch Strom. „In Zeiten wertvoller Energie aus erneuerbaren Quellen wie Photovoltaik, die manchmal im Überschuss vorhanden ist, muss sie über das hochrangige Netz abtransportiert werden. Ein leistungsfähiges Netz ist Voraussetzung.“

Steigt die Zahl an Erneuerbaren-Anlagen, können bei den Leitungen Auslastungsgrenzen spürbar werden: „Dann müssen sie gegebenenfalls verstärkt oder durch weitere Leitungen entlastet werden. Wir müssen die Versorgungssicherheit im Auge behalten“, betont er.

Die Spannung steigt

Durch Einspeisung komme es im Stromnetz zu einem Anstieg der Spannung – in Bereichen, die weit von Umspannwerken oder Trafostationen entfernt liegen, sei das stärker als in nahen Netzabschnitten. „Der Netzbetreiber muss dafür sorgen, dass die Spannung in einem laut Normen definierten Rahmen bleibt“, sagt Kovarik: „Um die ambitionierten Ziele der Mission 2030 zu erreichen, muss in den nächsten Jahren umfangreich in die Netzinfrastruktur investiert werden.“

