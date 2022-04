Ende der Teststraße: Zum vorerst letzten Mal in der Nase gebohrt?

Werbung

Nach dem Ende der Finanzierung durch den Bund schließen zahlreiche AntigenTeststraßen im Bezirk. Die PCR-Teststraßen bleiben natürlich bestehen. Bereits am 28. März beendete die Schweiggerser Teststraße den Betrieb. Die Teststraße war über ein Jahr in Betrieb und führte in diesem Zeitraum rund 9.500 Testungen durch. „Ohne das große Engagement der vielen freiwilligen Helfer, das auf keinen Fall als selbstverständlich angesehen wird, hätte die Teststraße nicht so reibungslos funktionieren können“, betont Bürgermeister Josef Schaden und dankt allen freiwilligen Helfern. Viele Gemeindebürger hätten es sehr geschätzt, sich unkompliziert und schnell in der eigenen Gemeinde testen lassen zu können. Das Angebot wurde durchgehend genutzt.

35.535 Tests wurden in Groß Gerungs gemacht

Auch in der Teststraße im Stadtamt Groß Gerungs hieß es am 29. März vorerst zum letzten Mal „Nasenbohren oder einmal tief?“. Insgesamt wurden, seit sie am 2. Februar 2021 in Betrieb ging, beachtliche 35.535 Testungen durchgeführt. 156 davon waren positiv.

Wesentlich am reibungslosen Ablauf der Teststraße beteiligt war der ASBÖ Groß Gerungs, der sein Personal für die Testabnahme bereitstellte. Zu Spitzenzeiten waren an einem Testtag bis zu drei Samariter gleichzeitig beschäftigt. „Diese Personalressourcen zur Verfügung zu stellen, ist bestimmt nicht immer einfach. Umso mehr freut es mich, dass es immer so problem- und reibungslos funktioniert hat“, richtet Bürgermeister Christian Laister seinen Dank an den Samariterbund Groß Gerungs.

Der weitere Personalbedarf für die administrativen Tätigkeiten wurde zu einem großen Teil aus dem Personal der Stadtgemeinde bewältigt. Gemeindebedienstete, die ihre übliche Arbeit eigentlich im Amtsbüro, am Bauhof, in der Schule oder im Kindergarten leisten, organisierten ihre Teststraßendienste für mehr als ein Jahr rund um ihre regulären Dienstzeiten. Unterstützt wurden sie dabei immer wieder von externen Freiwilligen.

Als Mastermind, Organisator und Puffer hinter der Testmaschinerie etablierte sich Peter Hiemetzberger. Er tüftelte immer wieder an der Optimierung des Testablaufes herum, sorgte für die nötige Infrastruktur und war die zentrale Schnittstelle zum Land Niederösterreich.

Im Rathaus Allentsteig gab es am 30. März die letzten Testungen. Die Teststraße der Gemeinde startete erstmals am 3. Februar 2021. 14 Monate lang wurden zunächst an drei, später an zwei Tagen in der Woche kostenlos Antigen-Tests abgenommen. In diesem Zeitraum wurden an 159 Öffnungstagen 20.068 Tests durchgeführt.

Seitens der Stadtgemeinde Allentsteig wurde allen Mitarbeitern des Roten Kreuzes Allentsteig und den Gemeinde-Helfern gedankt. 83 Personen (26 Sanitäter sowie 57 Helfer) waren in der Teststraße Allentsteig im Einsatz.

Auch die Teststraßen in Arbesbach und Zwettl finden nun ihr Ende. In Zwettl fanden inklusive der Massentestungen um die Jahreswende 2020/21 über 51.000 Testungen statt. Positive Tests wurden dabei 143 abgegeben. Kumulierte Einsatzstunden der Mitarbeiter kamen insgesamt 1.833 zusammen.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.