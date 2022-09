Energiekrise: Sparen nicht immer einfach

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Energiepreise steigen derzeit unaufhaltsam. Auch Bund und Land scheinen machtlos. Am Ende bleiben die immer höheren Lebenshaltungskosten an den Verbrauchern hängen. Von der Politik wird zum Stromsparen geraten, doch das ist meist leichter gesagt als getan.

Bei einem Sechs-Personen-Haushalt, wie dem der Familie Prinz aus Schmerbach bei Langschlag, fällt doch ein beständig hoher Verbrauch an. „Mit vier Kindern im Alter von drei Monaten bis zehn Jahren ist das Sparen schon recht schwierig, wie zum Beispiel bei der Waschmaschine“, berichtet Silvia Prinz.

Silvia Prinz hat es bei vier Kindern schwer mit dem Stromsparen. Foto: Adelheid Kamin

Gerade beim Strom könne man auch gar nicht besonders viel einsparen. „Man dreht die Geräte und das Licht sowieso nur bei Bedarf auf. Bei Waschmaschine und Geschirrspüler schaue ich immer, dass sie vor dem Betrieb wirklich voll sind, aber das habe ich auch vor der Energiekrise so gemacht“, schildert sie.

Insofern sei die finanzielle Belastung auf den Haushalt in den vergangenen Monaten doch erheblich gewachsen. Das Haus wurde zudem in den 1970ern von den Schwiegereltern errichtet und könne dadurch auch nicht mit guter Dämmung und den besten Energiewerten auffahren.

Erneuerbare Energien im Vormarsch

Um die hohen Stromkosten einzubremsen, setzen aktuell zahlreiche Privathaushalte und Unternehmen auf Sonnenstrom. Autohändler Martin Bussecker errichtete schon 2020 eine Photovoltaik-Anlage mit 30 kWp am Dach seines Zwettler Standortes, was dem Betrieb jetzt in der Energiekrise deutlich zugutekommt. „Wir können rund eine Drittel unseres Strombedarfs mit Sonnenstrom decken“, berichtet Bussecker. Deshalb wolle man im kommenden Jahr nochmals um 30 kWp erweitern.

Trotz der Ersparnis sei die Lage natürlich schwierig. „Für heuer kommen wir wahrscheinlich noch halbwegs zurecht. Ich rechne aber schon mit einer schwierigen wirtschaftlichen Situation im nächsten Jahr und einer deutlichen Anhebung des Stundensatzes“, meint Bussecker.

„Politik kann auch nur reagieren.“ Wolfgang Huber

Letztendlich sind die Sorgen trotz aller Maßnahmen überall groß, sei es im Haushalt oder im Betrieb. Der Zwettler Energiegemeinderat Wolfgang Huber sieht aber wenig Chancen auf Entlastung von oben. „Die Politik kann momentan auch nur reagieren. Es spielen so viel Faktoren mit, und ich kann selber den richtigen Weg nicht einschätzen“, meint er.

Kurzfristig gesehen könne man nur raten, so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. „Mittelfristig wäre dann ein Umstieg auf LED wichtig“, betont Huber. Auch der Abbau von Ölheizungen sei essenziell: „Für den Heizungstausch gibt es sehr gute Förderungen.“

