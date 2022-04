Energieversorgung in NÖ: Umrüsten hat schon längst begonnen

Werbung

Erleben wir gerade den großen Umbruch? Alternative Energien boomen stärker als je zuvor. Der Ukraine-Konflikt und der Import-Stopp für russisches Öl und Gas befeuern die Energiewende in Österreich. Auch in Zwettl gewinnen Photovoltaik, Biogas und Co. immer weiter an Bedeutung. Große Initiativen gab es natürlich auch vorher schon. Wie sich die Ereignisse der vergangenen Wochen konkret auswirken werden, muss sich noch zeigen. Der Tatendrang in der Bevölkerung ist allerdings jetzt schon spürbar.

Energiegemeinschaften sprießen aus dem Boden

Rappottensteins Energiegemeinderat Günther Hahn. Foto: Gemeinde Rappottenstein

Das bestätigt auch der Rapppottensteiner Energiegemeinderat Günter Hahn: „Es ist natürlich traurig, dass das aus einem Krieg heraus passiert, aber der Ukraine-Konflikt ist ein wahnsinniger Turbo für die alternativen Energien.“ Das spielt den aktuellen Bemühungen in der Gemeinde in die Karten. Für das Pilotprojekt „Energiegemeinschaft“ läuft akribisch die Suche nach Mitstreitern.

„Viele Menschen in der Gemeinde haben bereits eine Photovoltaik-Anlage. Zudem gibt es einige Kleinwasserkraftwerke“, berichtet Hahn. Dazu kommen zwei PV-Großanlagen der eigenen Firma Holz Hahn mit 420 kW und der Firma Jungwirth mit einer stolzen Leistung von einem Megawatt. Die Holz Hahn-Anlage soll zudem heuer noch um weitere 600 kW erweitert werden.

Mittels der Energiegemeinschaft soll unverbrauchter Strom über vergünstigte Leitungsgebühren an Mitglieder weiter verkauft werden können. „Bisher konnte man den Strom nur an den Netzbetreiber geben“, erklärt Hahn. Noch ist die Energiegemeinschaft noch nicht so weit, doch sie könnte eventuell noch heuer umgesetzt werden. Energie würde dadurch natürlich nicht mehr erzeugt werden, doch die Verteilung würde sich verbessern und damit ebenfalls einen wichtigen Beitrag leisten. „Eine PV-Anlage läuft den ganzen Tag, auch wenn man nicht zu Hause ist. Es ist sinnvoll, dass auch andere von dem unbenutzten Strom profitieren können“, meint Hahn.

Während die Energie-Verteilung bald schon einfach von der Hand gehen wird, bleibt die Umsetzung neuer Groß-Anlagen laut Hahn jedoch schwierig. „Das muss ich leider leidgeprüft so sagen. Wir wollten schon ein Wasserkraftwerk und ein Windrad bauen. Das Problem war aber immer die Gesetzgebung.“

Die Wasserkraft-Anlage wurde als „landschaftsveränderndes Element“ nicht durchgewunken, da der Fluss dadurch weniger Wasser geführt hätte. „Wir wollten eine alte Anlage revitalisieren und hätten dafür 700.000 Euro in die Hand genommen. Nach zwei Jahren Behördenwegen habe ich aufgegeben“, schildert Hahn. „Es liegt nicht daran, dass die Leute nichts machen wollen oder keine Ideen haben, sondern dass man einfach nicht darf.“

Neue Holzgas-Anlage für Echsenbach geplant

Bürgermeister Josef Baireder. Foto: Archiv

Im nördlichen Bezirk ist neben dem allseits beliebten Solarstrom auch das Biogas stark vertreten. In Echsenbach gibt es eine Biogas-Anlage, die in Zukunft auch noch ausgebaut werden soll. In weiterer Folge ist eine neue Holzgas-Anlage in Kooperation zwischen Fernwärme Waldviertel, Hartl Haus und der Gemeinde in Planung. „Das hängt aber alles noch von den entsprechenden Förderungen ab“, erzählt Bürgermeister Josef Baireder.

Wie in Rappottenstein ist zudem auch hier eine Energiegemeinschaft über die gesamte Kleinregion ASTEG auf gutem Wege. „Wir haben bereits um die 100 Anmeldungen. Am 7. April gibt es im Gasthaus Klang eine Info-Veranstaltung“, berichtet Baireder. Das Interesse an alternativen Energien sei generell stark gestiegen. So hätten schon so einige Gemeindebürger auf Biomasse oder Wärmepumpe umgestellt.

Auch in Martinsberg geht ein Ruck durch die Gemeinde, auch wenn das laut Bürgermeister Friedrich Fürst nicht unbedingt mit dem Ukraine-Krieg zusammenhängt. „Der Trend hält schon lange an“, meint er. Viele Menschen hätten schon auf Pellets-Heizung umgestellt, und auch die Gemeinde heizt auf diese Weise. Fürst berichtet auch, dass die Zahl der PV-Anlagen steigt. Eine kleine Vorbildrolle hat die Gemeinde zudem bei der E-Mobilität und wurde in diesem Bereich im Vorjahr Bezirkssieger bei den Neuzulassungen.

Zeit für einen Ortswechsel. In Bad Traunstein feierte das Ingenieurbüro Franz Stanzl erst vor Kurzem einen Meilenstein für die autarke Energieversorgung. Das Büro plante bereits seit mehreren Jahren ein Haus, welches ohne Energiekosten auskommt. Nun wurde es auch tatsächlich umgesetzt.

Energieautarkes Haus: keine Zukunftsmusik

Das gesamte Gebäude auf einer Fläche von 550 Quadratmetern wurde in Niedrigenergiebauweise errichtet. Geheizt wird es mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe. Eine Photovoltaikanlage mit 28 kW Spitzenleistung erzeugt bei Sonneneinstrahlung ausreichend Energie, um das gesamte Gebäude zu versorgen. Der Überschuss aus der Photovoltaikanlage wird zuerst in zwei Batteriespeichern zwischengespeichert, der Rest wird ins EVU-Netz eingespeist. Dadurch wird die Differenz der in den Wintermonaten zusätzlich benötigten elektrischen Energie ausgeglichen. Energieflüsse können auf einem Videomonitor genau überwacht werden, die Energiedaten werden gespeichert. Die Haustechnik wurde so ausgeführt, dass über das ganze Jahr keine Energiekosten für Heizung, Lüftung, Kühlung, Beleuchtung, Studiotechnik und E-Kfz anfallen. Die jährlichen Energiekosten würden dadurch tatsächlich gleich null sein. „Solche intelligenten Stromversorgungen werden in Zukunft eine wesentliche Rolle zur Erreichung der Klimaziele spielen“, meint Franz Stanzl.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.