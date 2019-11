Bald beginnt sie wieder, die besinnliche Zeit des Jahres. Zum Advent gehören traditionell auch Adventmärkte, die vielerorts Kulinarisches und Handwerkskunst bieten und einen Hauch von Weihnachten verströmen. In den Gemeinden im Bezirk Zwettl gibt es diese beliebten Veranstaltungen (in ganz verschiedenen Größen), teilweise mit langer Tradition. Wie geht es den Organisatoren dabei? Das hinterfragte die NÖN.

Bis zum ersten Adventsonntag dauert es zwar noch etwas, der ist heuer der 1. Dezember. Die ersten Adventmärkte öffnen aber schon am kommenden Wochenende ihre Türen. So auch jener in Schwarzenau. Der läutet schon am kommenden Wochenende die vorweihnachtliche Zeit ein.

„Das Ambiente im Schloss ist etwas ganz Besonderes, stimmt so richtig schön auf Weihnachten ein“, sagt Karl Elsigan, Bürgermeister der Marktgemeinde Schwarzenau, die den Adventmarkt im Schloss seit 2013 organisiert. Durchgehend bis 2012 fand eine kleinere Version des Marktes im Volksschulturnsaal seit 2006 statt.

„Wir wollen als TÜPl das Schloss für die Bevölkerung öffnen.“Dietmar Butschell

3.500 bis 4.000 Menschen strömen jedes Jahr in den Innenhof des Schlosses, wo nicht nur die Besucher, sondern auch die Standler Schlange stehen. „Die Standplätze sind beliebt, wir müssen jedes Jahr Standlern absagen“, schildert Elsigan. „Viele kommen seit etlichen Jahren zu uns. Deshalb denke ich, dass auch die Umsätze passen werden.“ Für die Gemeinde selbst sei der Markt ein „Nullsummenspiel“. „Wir wollen damit keinen Gewinn machen, sondern einfach schauen, dass wir mit den Standmieten und dem Markteintritt die Miete für den Schlossinnenhof und die Plakatwerbung abdecken können“, betont der Schwarzenauer Bürgermeister.

Der Großteil der Standbetreiber kommt dabei aus der Region, viele auch aus der Gemeinde selbst (Vereine). Dazu gibt es heuer Gaststände aus Deutschland.

International und regional wird es auch beim „Goldenen Advent“ vom 5. bis 8. Dezember am Hauptplatz und im alten Rathaus in der Bezirksstadt Zwettl. Rund 35 Hütten werden heuer für Aussteller aus dem Erzgebirge und Slowenien sowie für Waldviertler Genuss und Handwerkskunst zur Verfügung stehen, erzählt Monika Prinz.

Der 1. Adventmarkt fand bereits 1992 am Dreifaltigkeitsplatz statt und bestand nur aus wenigen Hütten. Mit der Hauptplatz-Sanierung zog der Markt dorthin um, mit dem Tourismusprojekt „Zwettl treibt´s bunt“, wurde der Adventmarkt 2006 zum „Goldenen Advent“. Bis 2013 organisierte die Zwettler Kaufmannschaft die Veranstaltung. Dann wurde „eine Dimension des Marktes erreicht, in der man übergeordnete Strukturen brauchte“, erklärt Prinz, dass ab diesem Zeitpunkt die Stadtgemeinde als Veranstalter auftrat.

Ein Adventmarkt, der nicht von einer Gemeinde organisiert wird, findet in Allentsteig ebenfalls an diesem Wochenende statt. Die Gärtnerei Hackl und der Truppenübungsplatz (TÜPl) Allentsteig bieten sowohl in der Gärtnerei als auch im Schloss Allentsteig Programm. Nach der Premiere im Vorjahr spricht TÜPl-Pressesprecher Dietmar Butschell von einem großen Erfolg, den man heuer fortsetzen will.

„Es gab im Vorjahr einen großen Andrang und viel gute Resonanz aus der Bevölkerung. Wir wollen als TÜPl das Schloss für die Bevölkerung öffnen und das Gemeinsame in den Vordergrund stellen“, so Butschell. Das gelingt auch, denn gleich nach dem Adventmarkt im Vorjahr haben sich die Aussteller für heuer schon wieder angemeldet. Weitere sind dazugekommen, sodass jetzt 34 Aussteller im und rund um das Schloss ihre Waren feil bieten werden.