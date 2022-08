Erinnerung an die Flut vor 20 Jahren

Werbung

Die Stadtgemeinde Zwettl hat anlässlich des 20. Jahrestages des verheerenden Hochwassers 2002 eine Ausstellung kuratiert. Gezeigt werden ab 16. August spannende Fotos, Film- und Tonaufnahmen.

Als es am 7. August 2002 zu regnen begann, hat noch niemand mit einer Katastrophe gerechnet. Wenige Stunden später stand Zwettl unter Wasser, aus den Regenfällen wurde ein Jahrhunderthochwasser. Anlässlich des 20. Jahrestages lädt die Stadtgemeinde Zwettl am 16. August um 19.30 Uhr zur Eröffnung einer aufwendig kuratierten Ausstellung.

Im Erdgeschoß des Stadtamtes werden teils aus Hubschraubern aufgenommene Fotos, Zahlen und Fakten zum Hochwasser sowie Filmaufnahmen präsentiert. Augenzeugen schildern in vertonten Interviews zwei Jahrzehnte später vom katastrophalen Hochwasser, von heiklen Rettungsaktionen und dem großen Aufräumen danach. Außerdem werden Gegenstände von damals, darunter Sandsäcke und alte, verschlammte Werkzeugkisten, ausgestellt.

„Wir wollen mit der Ausstellung einen Blick zurückwerfen. Sie soll aber nicht nur an die schrecklichen Bilder erinnern, sondern auch an die Solidarität der Zwettler in dieser schwierigen Zeit. Die Fluten brachten im wahrsten Sinn des Wortes auch eine Woge der Hilfsbereitschaft mit sich“, erklären Stadtrat Erich Stern und Stadträtin Silvia Moser.

Die Ausstellung kann voraussichtlich bis Ende September im Erdgeschoß des Stadtamtes zu den regulären Öffnungszeiten besichtigt werden.

Sintflutartige Regenfälle ließen am 7. und 8. sowie 13. und 14. August 2002 die Flüsse und Bäche anschwellen und verwandelten selbst kleinere Gewässer wie den Sierningbach und den Gradnitzbach in reißende Ströme. Besonders zu leiden hatten die Ortschaften und Gebäude entlang der beiden Flüsse Kamp und Zwettl. Das Fazit: 69 Menschenrettungen in der ersten Nacht, Pegelstände von knapp vier Metern über dem Mittelwasser und insgesamt etwa 20 Millionen Euro Schaden.

