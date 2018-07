Wenn das Wetter so bleibt, dann erwartet Bezirksbauernkammer-Obmann Dietmar Hipp eine durchschnittliche Getreide-Ernte. „Aus derzeitiger Sicht wird es keine Rekordernte, aber auch keine Katastrophe“, betont er im NÖN-Gespräch. Er rechnet damit, dass die Ernte gegen Ende der Woche losgehen wird.

Die Wintergerste sei zum Großteil schon geerntet, spielt aber im Bezirk Zwettl weniger Rolle. Da der Bezirk so groß ist, kann Hipp nur für den Großteil sprechen, denn es könnte an den „letzten Zipfeln des Bezirks auch anders sein“. In zehn bis 14 Tagen sollte dann auch die Ernte in höher liegenden Gebieten, wie Ottenschlag oder Arbesbach starten.

Roggen und Triticale (Kreuzung von Weizen und Roggen) werden am meisten angebaut. Von 42.000 Hektar Ackerfläche werden die beiden Feldfrüchte auf über 10.000 Hektar angepflanzt. Sie stellen die wichtigsten Feldfrüchte im Bezirk dar . Während der Roggen hauptsächlich zur direkten Lebensmittelherstellung in die Bäckereien wandert, wird der Großteil der Triticale in das Agrana-Werk nach Pischelsdorf zur Ethanolherstellung gebracht. Auch Hafer und Gerste werden im Bezirk stärker angebaut. Davon wurde allerdings nur unbedeutend wenig Braugerste, sondern fast ausschließlich Futtergerste gepflanzt.

Kommt die Ernte heuer früher, als sonst? „Ich denke nicht. 2007 haben meine Frau und ich geheiratet. Da waren wir auch schon am 28. Juli mit der Getreideernte fertig“, meint Hipp. Es wäre kein einfaches Jahr gewesen, aber man sei von Trockenheit und Unwettern großteils stark verschont geblieben, zieht er Bilanz.