Es wird viel und gern gepunscht

Einen besinnlichen Advent feierten in Martinsberg Friedrich Fürst, Roland Zimmer, Markus Peham, Carina Sandler, Christian Neuwirth, Johann Enengl, Cornelia Ledermüller, Michael Eppinger und Matthias Schlößl. Die ÖVP Bärnkopf veranstaltete einen Punschstand im Pfarrhofgelände: Ludwig Schleritzko und Franz Mold zählten zu den Gästen – im Bild mit Konrad Renner, Roland Wallner, Markus Lammeraner und Daniel Hofer. Der Punschstand der Freiwilligen Feuerwehr Langschlag wurde von Florian Hahn, Mario Eder, Philipp Amon und Clemens Leutgeb betreut. In Schweiggers gesellten sich Pater Bernhard Prem, Gerhard Grünbeck, Josef Zlabinger, Johannes Prinz, Markus Peham, Robert Reuberger, Ludwig Schleritzko, Bernhard Bachofner, Franz Mold, Andreas Holzmüller, Günther Prinz, Josef Schaden, Christian Wally, Gernot Blabensteiner, Alexandra Hipp und Martina Honeder zu einem Punsch zusammen. Christian Kletzl, Gerhard Straßer, Christine Höchtl, Thomas Binder, Daniela Lehenbauer und Lukas Königsegger hielten am Punschstand der katholischen Jugend Echsenbach die Stellung.

