EVN-Wasserleitung: Wasser fließt nun von Weitra bis Rastenfeld

Vergangene Woche wurde der Abschluss der ersten von drei Bauphasen der neuen Wasser-Waldviertelleitung der EVN gefeiert. Der 24 Kilometer lange Bauabschnitt sichert die Zukunft der Trinkwasserversorgung in der Stadtgemeinde Zwettl und nun auch jene von Rastenfeld (Bezirk Krems). Der bestehende Wasserversorgungs-Ring um Zwettl wurde bei Niederstrahlbach verbunden, so fließt nun Trinkwasser aus dem Brunnengebiet im Nord-Westen (Raum Weitra), aus dem die Stadtgemeinde Zwettl versorgt wird, auch nach Rastenfeld.

„Durch das erste Teilstück der Leitung können wir die Wasserversorgung im Waldviertel weiter erhöhen. Unser Ziel ist ein Trinkwasserversorgungsnetz zu schaffen, das regionale Ausfälle oder Trockenperioden kompensiert“, so EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz.

Der nun fertiggestellte Leitungs-Abschnitt verläuft von Zwettl zum Hochbehälter in Pallweis (Lichtenau im Walde, Krems-Land) – welcher sich derzeit in Bau befindet. Aus diesem Gebiet könnte in Zukunft auch Zwettl mit Wasser versorgt werden.

Bürgermeister Franz Mold: „Irgendwann könnte das Brunnenfeld bei Weitra an seine Grenzen stoßen, weil wir die Wasserversorgung auch für neu aufzuschließende Wohngebiete benötigen.“ Zudem seien einige Katastralgemeinden Zwettls noch gar nicht an das Wasserleitungssystem angeschlossen, das solle zukünftig aber geschehen. Die Bewohner in Gschwendt und Marbach am Walde etwa würden sich durch ihre Hausbrunnen versorgen.

Trinkwasserversorgung für weitere Gemeinden möglich

Auch Groß Gerungs, Arbesbach und Langschlag sollen an dieses Wasserversorgungssystem angeschlossen werden, weiß er. „Die Menschen haben teilweise Probleme mit der Wassermenge in ihren Hausbrunnen oder einem hohen Mangan-Gehalt“, so Bürgermeister Franz Mold.

Die Gemeinde Waldhausen ist ausschließlich durch Wassergenossenschaften versorgt. Da die EVN-Leitung aber durch einen Teil des Gemeindegebietes läuft, könnte man sich auch hier mit EVN-Wasser versorgen. „An die Leitung angrenzende Orte der Gemeinde könnten sich im Bedarfsfalle an die EVN-Wasserleitung anschließen“, erklärt Waldhausens Bürgermeister Christian Seper.

Die Gesamtlänge der Trinkwasser-Versorgungsleitung von Krems (Brunnenfeld Grunddorf/Donaudorf) nach Zwettl beträgt 60 Kilometer und soll bis zum Jahr 2025 fertiggestellt werden.

Alternative zu Hausbrunnen

