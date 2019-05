Vor 30 Jahren fiel der Eiserne Vorhang – ein Ereignis, dass die Welt verändert hat. Der Bezirk Zwettl grenzt zwar nicht direkt an eine Grenze, die Erinnerungen und Auswirkungen sind jedoch nach wie vor präsent.

Einer, der den Fall des Eisernen Vorhanges auch auf politischer Ebene miterlebt hat, ist Franz Romeder. Als 1. Landtagspräsident fungierte er von 1988 bis 1998, als Bürgermeister von Schweiggers von 1971 bis 1993. „Bevor wir überhaupt etwas vom Fall des Eisernes Vorhanges direkt vom Land erfahren haben, wurde im Fernsehen und im Radio schon berichtet. Das haben wir natürlich interessiert verfolgt und waren daher am Laufenden“, blickt Romeder auf 1989 zurück.

„Die brennendste Frage in dieser Zeit war, ob wir uns an diese neue und für uns völlig unvorstellbare Situation überhaupt gewöhnen können. 1000 Jahre gab es nur ein gemeinsames Deutsches Gebiet, ab 1945 wurden dann entlang der Grenze auf tschechischer Seite Millionen Menschen ausgewiesen und neue Bewohner angesiedelt. Mit diesen hatte aber noch nie jemand von uns Kontakt gehabt“, Romeder.

Pollak Werner Minihold erlebte als Zollamtsleiter in Gmünd den Fall des Eisernen Vorhanges hautnah mit.

Gleich nach dem Fall des Eisernen Vorhanges wurde das Tschechische Parlament vom Land zu einem Besuch eingeladen. „Da gab es einen Empfang im Stift Zwettl und eine Reise durch Niederösterreich“, weiß Romeder. Die Hoffnung auf eine gute Beziehung zum Nachbarland war allgegenwertig, aber man hätte diese nicht absehen können. „Das Waldviertel und das tschechische Grenzgebiet waren wirtschaftlich gesehen schwach. Wir konnten uns also nicht gegenseitig befruchten. Heute gibt es ein friedliches Nebeneinander.“

Anders war es im Sport, wo vor 30 Jahren schon zahlreiche Fußballvereine auf die Stärken der Tschechen bauten und sich ehemalige Nationalspieler aus Tschechien geholt haben. Einer, der die Verhandlungen für den Sportverein Waldhausen damals geführt hat, ist Josef Zlabinger, der derzeitige Obmann des SC Sparkasse Zwettl. „Als Waldhausner Funktionär war ich beim Fußballverband in Prag und wickelte die notwendigen Genehmigungen ab“, so Zlabinger, der namhafte Fußballer, wie den bereits verstorbenen František Veselý, der sich bei Rapid einen Namen gemacht hat, Milan Cermak, der seine Karriere beim SV Weyer beendete, oder Libor Radimec, der bei der Austria und der Vienna spielte, nach Waldhausen geholt hat. „Für uns war das eine Sensation, solche Kaliber in unseren Reihen haben zu können. Unsere Spieler konnten viel lernen.“

Hier verdientes Geld blieb in der Region

Die tschechischen Fußballer hätten auch ihr hier verdientes Geld bei uns ausgegeben, vor allem für die in Tschechien nicht erhältlichen Kosmetika. „Die Grenzöffnung hat dem fußballerischen Niveau viel gebracht,“ ist Zlabinger überzeugt.

Durch den Fall des Eisernen Vorhanges änderte sich auch der Grenzverkehr. Hautnah hat dies der damalige Leiter des Zollamtes Gmünd, Werner Minihold, miterlebt. Seine Dienststelle mit 36 Zoll- und Zollwachebeamte war für die Bezirke Gmünd, Waidhofen und Zwettl zuständig. „Von Jänner bis zur Grenzöffnung am 3. Dezember 1989 hatten wir 7.000 Reisende, von 4. bis 31. Dezember waren es 90.000. und im Jahr darauf drei Millionen“, erinnert sich Minihold, der die Verzollung von Im- und Exporten durchgeführt hat. „Bei der Firma Eigl und beim damaligen EU-Schlachthof der Firma Rumpold in Martinsberg, oder bei der Respo in Groß Gerungs waren wir eingesetzt. Die damit verbundenen Veränderungen waren total positiv“.