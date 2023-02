Faschingszeit in Unternehmen: Wer feiert wie?

Während in den letzten Tagen der Faschingszeit vielerorts gefeiert wird, ist der Faschingsdienstag in den meisten Unternehmen ein normaler Arbeitstag. Wir haben uns bei einigen Betrieben umgehört, wie der Faschingsausklang bei ihnen verläuft.

„Normaler Tag“ mit Krapfen als süßer Jause

Bei Hartl Haus ist der Faschingsdienstag, wie Direktor Yves Suter berichtet, ein relativ normaler Arbeitstag: „Wir orientieren uns hier an den Wünschen unserer Mitarbeiter und sind daher auch in der Urlaubsplanung sehr flexibel. Je nach Wunsch können unsere Mitarbeiter den Tag oder gerne auch den Aschermittwoch zum ,Nachruhen‘ freinehmen.“ Verkleidungen oder Kostümierungen seien im Werksbetrieb allerdings eher die Ausnahme. „Am Faschingsdienstag gibt es zur Vormittagsjause eine süße Überraschung für unsere Mitarbeiter, aber mehr wollen wir hier jetzt noch nicht verraten“, kündigt Suter augenzwinkernd an.

Für viele ist eine Verkleidung in der Arbeit am Faschingsdienstag willkommen. Foto: privat

Ihre Faschingsleidenschaft konnte die Belegschaft des Fertighausbauers jedenfalls bereits beim Echsenbacher Faschingsumzug ausleben, wo Hartl Haus mit einem Faschingswagen als „Addams Family und The Munsters“ unterwegs war.

Auch im Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl wird der Faschingsdienstag ein normaler Arbeitstag sein. „Einige werden sicher verkleidet sein, je nach Abteilung unterschiedlich“, schildert Herbert Auer. Wer am 21. Februar im Haus- und Gartenmarkt Zwettl seinen Einkauf erledigt, wird mit einer süßen Stärkung in Form eines Faschingskrapfens überrascht.

„Haus Frohsinn“ freut sich aufs Faschingsfest

Besonders freut sich Barbara Seemann, Alltagsbetreuerin im „Pflege- und Betreuungszentrum Haus Frohsinn“ in Zwettl, auf den Faschingsdienstag. Denn erstmals findet wieder das große Faschingsfest statt, das aufgrund der Corona-Pandemie in den letzten Jahren ausfallen musste. „Die ganze Belegeschaft wird verkleidet sein, und auch viele Ehrenamtliche werden uns bei der Gestaltung des Nachmittags unterstützen“, erzählt Seemann, der man die Vorfreude auf die Feier mit den Bewohnern anmerkt. „Heuer steht unser Fest unter dem Motto ,Kunterbunt‘, es wird Tanzmusik, Sketches und einige Showauftritte geben“, kündigt sie ein abwechslungsreiches Programm an.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.