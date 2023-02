Fasten, aber richtig: Individualität ist sehr wichtig

Während in der christlichen Religion vor allem der Verzicht auf Fleisch und Süßes charakteristisch für die Fastenzeit ist, ist der Begriff des Fastens in unserer heutigen Zeit um einiges vielschichtiger geworden. Oftmals steht beim Fasten nicht mehr der Verzicht im Mittelpunkt, sondern die bewusste Auseinandersetzung mit gesunder Ernährung und einer Verbesserung des Lebensstils. Unterschiedliche Formen des Fastens – vom Heilfasten, Fasten nach Buchinger bis zum Intervallfasten – werden angeboten, doch ist jedes Fasten wirklich für jeden geeignet?

Für Uma Ewert, Therapeutin und Fastenkursleiterin aus Zwettl, ist Fasten ein probates Mittel zur Stärkung der mentalen Gesundheit und des Wohlbefindens. In ihrem kleinen familiengeführten Gesundheits- und Weiterbildungszentrum Akala in Zwettl ermöglicht die auch als Verhaltensbiologin, Yoga-Lehrerin und Autorin tätige Fastenexpertin Menschen eine ein- bis mehrwöchige Fastenerfahrung.

Nicht jedes Fasten ist für jeden das Richtige

Wichtig ist Uma Ewert die Individualität des Fastens. Mit dem simplen Verzicht auf Fleisch oder tierische Produkte sei es nicht immer getan, jeder Mensch brauche eine für ihn geeignete Form des Fastens. „Fasten ist nicht gleich Fasten, und nicht jedes Fasten ist für jeden Menschen gut geeignet“, betont Ewert, für die die Basis des Fastens daher eine ausführliche Eingangsdiagnostik ist.

„Ob Basenfasten, Fasten nach Buchinger oder Intervallfasten das Richtige ist, hängt vom Alter und vom Gesundheitszeitstand ab, von der körperlichen und psychischen Verfassung und auch von medizinischen Notwendigkeiten“, erklärt sie. So benötigen Frauen in den Wechseljahren aufgrund des veränderten Stoffwechsels ein ganz anderes Fastenmodell als junge, gesunde Menschen oder Menschen mit Grunderkrankungen. Fette und Zucker etwa werden ab der Lebensmitte vom Körper ganz anders verwertet als in jungen Jahren. Fasten für Menschen in der Lebensmitte erfordere daher einen anderen Fokus als Fasten für junge Erwachsene.

Sie hält nichts von großen Fastengruppen, da man hier die Individualität nicht gewährleisten könne. Sie bietet ausschließlich Fastenkurse für Einzelpersonen, Paare und Kleingruppen mit ähnlichen Bedürfnissen an.

Dank Fasten emotionale und mentale Klarheit gewinnen

Ganzheitliches therapeutisches Fasten, wie Ewert es anbietet, sei aber auch eine Möglichkeit, in schwierigen Lebensphasen wieder zu sich selbst zu finden und zur Ruhe zu kommen. „Seien es Gesundheits- oder Beziehungsprobleme, Probleme mit dem Körpergewicht, Sucht, Depression oder Burnout – mit Fasten kann man körperlich, mental und emotional zu neuer Klarheit gelangen“, unterstreicht sie weitere positive Aspekte des Fastens.

Ergänzt werden Ewerts Fastenkurse durch eine Vielzahl von Angeboten, die dem Körper und der Seele guttun: Detox Yoga, Entspannungsübungen, Atemtraining, Meditation oder zum Beispiel Wanderungen zu Kraftorten, wovon es im Waldviertel ja viele gibt. „In Kombination mit inspirierenden mentalen Übungen, Gebet und Mediation ist Fasten eine tiefe mentale Reinigung und Burnout-Prophylaxe.“

Start für langfristige Ernährungsumstellung

Isabella Kramer, Diätologin aus Rappottenstein, rät dazu, die klassische religiös motivierte Fastenzeit als Start in eine langfristige Ernährungsumstellung zu sehen und nicht nur kurzfristig auf seine Ernährung zu achten. „Der zeitlich begrenzte Verzicht auf einzelne Bestandteile der üblichen Ernährung, beispielsweise Fleisch oder gar alle tierischen Produkte, kann viele Vorteile für die Gesundheit bringen“, erklärt Kramer – Vorteile, die man bereits nach vierzig Tagen an einer Verbesserung der Blutwerte sehen könne. „Wenn man etwas länger als 21 Tage umsetzt, ist die Chance hoch, daraus eine dauerhafte, und nicht nur eine kurzfristige Gewohnheit zu machen“, weiß Kramer, die allerdings dazu rät, nicht zu viele Lebensmittel auf einmal aus seiner Nahrungspalette zu streichen. „Man soll nie auf zu viel auf einmal verzichten. Das kann zu Heißhunger führen und damit den Alltag erschweren“, warnt Isabella Kramer.

Karl Laister: „Fasten liegt stark im Trend.“

Wer sich eine Auszeit gönnen und Körper und Seele etwas Gutes tun möchte, kann dies auch im Gesundheitshotel Klosterberg in Langschlag tun.

Dass Fasten im Trend liegt – und das nicht nur in der Fastenzeit –, bestätigen die Buchungszahlen eindrucksvoll, die auch unter der Covid-Pandemie nicht gelitten haben. „Heuer sind wir bereits bis Juni komplett ausgebucht, und auch im Vorjahr hatten wir durchwegs eine sehr zufriedenstellende Auslastung“, freut sich Geschäftsführer Karl Laister.

Angeboten werden im Hotel Klosterberg vor allem zwei Arten des Fastens: das Tee-Saft-Fasten nach Buchinger sowie das Gemüse-Saft-Fasten, auch Detox-Fasten genannt. „Rund 80 % unserer Gäste sind Stammgäste, das heißt, sie buchen bei ihrer Abreise bereits wieder für das nächste Jahr, weil sie sich einfach jährlich eine Auszeit vom Alltag gönnen möchten“, erzählt Laister. Das Publikum sei gemischt und umfasse alle Altersgruppen.

