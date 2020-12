So richtig besinnlich wollte die Adventzeit heuer nicht werden. Nach dem Lockdown zum Adventbeginn wird es auch an den Weihnachtsfeiertagen Einschränkungen geben. Große Familienbesuche sollten vermieden werden. Feiern werden auf 10 Personen limitiert. Wie wird in Zwettl heuer trotz der Umstände Weihnachten gefeiert?

Videokonferenz statt Familienbesuch

Bei Sonnentor-Chef Johannes Gutmann wird Weihnachten heuer auch ein wenig anders gefeiert. Aktivitäten stehen trotz Einschränkungen einige auf dem Programm. „Wir feiern im schönen Sprögnitz. Wir werden unter anderem die Kindermette in Großgöttfritz besuchen und bei der Christkindsuche im Dorf mitmachen“, erzählt Gutmann. Mit Videokonferenzen soll auch der Rest der Familie zumindest virtuell „besucht“ werden.

Heuer kein Chor

Für Echsenbachs Bürgermeister Josef Baireder wird das Weihnachtsfest sehr ruhig. „Ich bin es gewohnt, als Chorsänger zu Weihnachten auch immer etwas eingespannt zu sein“, meint er. Das fällt heuer natürlich weg. Glücklicherweise hat er aber drei Enkel und da am Christtag auch noch ein paar Leute zusammenkommen dürfen wird im Kreis der Familie gefeiert.

Auch Schwarzenaus Bürgermeister Karl Elsigan feiert Weihnachten mit der Familie. „Die Festtage werden heuer sehr privat und klein gehalten“, meint er und bekundet auch, dass er es für wichtig hält, die Maßnahmen einzuhalten, denn dann würde es keine so hohen Infektionszahlen mehr geben. Auf der Gemeinde ist ansonsten auch noch einiges los, denn es laufen die Vorbereitungen für die nächsten Testungen.

Christkind kommt zwei Mal

Im kleinsten Kreis wird auch der Zwettler Unternehmer Christof Kastner feiern: „Das Jahr war für mich persönlich sehr anstrengend. Ich habe nichts dagegen, wenn das Weihnachtsfest heuer etwas ruhiger ausfällt“, sagt er lachend. Weil er in der kritischen Infrastruktur arbeitet, möchte er mit gutem Beispiel voran gehen und feiert im kleinsten Familienkreis – und das aufgeteilt: „Bei uns wird das Christkind heuer zwei Mal kommen“, sagt er.

Die Tradition des Weihnachtsspaziergangs

Ruhig angehen will es auch die Bürgermeisterin von Gutenbrunn, Adelheid Ebner. „Wir feiern seit mehreren Jahren sowieso nur im kleinen Familienkreis“, erzählt sie. Dabei freut sie sich schon auf die traditionellen Weihnachtsspaziergänge durch den Wald. „An Weihnachten herrscht einfach eine ganz besondere, ruhige Stimmung.“ Groß anders werden die Weihnachtsfeiertage bei ihr also nicht ablaufen. Natürlich sei es aber schade, dass man sich nicht wie gewohnt mit Verwandten treffen kann.

Zur Sicherheit vorher testen

Auch AMS-Bezirksstellenleiter Kurt Steinbauer wird heuer auf das „Family Hopping“ verzichten. „Wir sind froh, dass wir überhaupt im kleinen Kreis zusammenkommen können“, meint er. Um wirklich sicher zu gehen wird seine Familie kurz vorher noch einen Coronatest machen. „Auch unter diesen nicht gerade besinnlichen Umständen sollte es ein schönes Weihnachtsfest werden.“

Ganz klassisch: Weihnachtslieder vor dem Christbaum

Sehr einfach läuft das Weihnachtsfest bei Werner Hahn und seiner Familie ab. „Wir sind alle daheim, die Kinder dabei. Ob die Eltern auch dabei sein dürfen, klären wir noch“, erzählt der geschäftsführende Obmann der Volleyballer von URW Waldviertel. „Dann gibt‘s ganz klassisch einen Tannenbaum, stimmungsvolle Beleuchtung und Weihnachtslieder. Wir singen auch ein paar vor dem Baum, das haben wir uns behalten. Dann gibt‘s ein einfaches Essen und danach sitzen wir zusammen, tratschen und genießen die Ruhe.“ Die findet er sonst als Manager der sportlichen Agenden bei den Nordmännern selten – besonders auch in Coronazeiten. Über Weihnachten ist dann aber Pause angesagt. „Da fahre ich wirklich herunter, konzentriere mich auf andere Dinge.“