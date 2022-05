Feierliche Eröffnung: „Ida“ steht für „Arbeit“

Werbung

Die Eröffnungsfeier von „Frau Ida“ begann im großen Stil repräsentativ mit einem Sektempfang am Donnerstag, 12. Mai, vor dem Haus am Hauptplatz Nr. 16 – ganz unter dem Motto „Frauen in ihrer vollen Kraft sichtbar machen“. Aus dieser Vision heraus entstand der Verein Waldviertler Frauenwirtschaft und das Projekt Frau Ida – Raum für Unternehmerinnen. Die Vorstandsmitglieder Anne Blauensteiner und Antonia Kastner begrüßten zahlreiche Gäste aus Wirtschaft und Politik, bevor es – aufgrund des großen Ansturms mit rosa und türkisen Festivalbandern gekennzeichnet – hinauf in die obersten Stockwerke ging, wo auf zwei Etagen in rosa und türkisen Bereichen eröffnet wurde. Die Redner wurden jeweils in den anderen Bereich gestreamt.

Wie alles begann

„Um erfolgreiches Business zu führen, muss man von Gedanken und Emotionen frei sein, deshalb ist Kinderbetreuung für Unternehmerinnen so wichtig“, weiß Antonia Kastner, die die Kinderbetreuung „Apfelbäumchen“ leitet. Diese war eine der Grundvoraussetzungen für das Unternehmerinnen-Projekt.

Zweite Herausforderung war die Suche nach einem geeigneten Standort für den Co-Working-Space. „Ich habe in den letzten vier Jahren sicher jedes angebotene Gebäude besichtigt“, lacht Anne Blauen steiner. Als perfekten Partner hat sie die Raiffeisenbank gefunden, die dieses Objekt am Hauptplatz in ein Juwel verwandelt hat. Nina Stift, WKO-Vizepräsidentin, brachte es auf den Punkt: „Ich bin ein wenig neidig“ und betonte, dass dieses Vorzeigemodell auch in anderen Regionen realisiert werden sollte. http://www.frau-ida.at

