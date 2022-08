Fernwärme: Nachfrage steigt

Werbung

Sein Fernheizwerk sei derzeit besonders beliebt, sagt Josef Gärtner, der mit seiner Nordwald Energie GmbH das Fernheizwerk in Bad Großpertholz betreibt. „Bisher wurden wir immer wegen der angeblich hohen Kosten kritisiert. Jetzt sind wir recht, denn wir produzieren gesicherte Wärme“, stellt Gärtner klar.

So boomt die Fernwärme in Zeiten der Preissteigerungen beim Heizmaterial. Und bei dieser Wärme sei die Teuerung überschaubar. „Wir geben nur die Erhöhung des Biomasse-Indexes an unsere Kunden weiter. Dieser liegt bei 29,98 Prozent. Diese Erhöhung wurde ab Juli schlagend“, sagt Josef Gärtner. Entsprechend groß sei die Nachfrage nach Neuanschlüssen.

Fernwärme produziert auch die Fernwärme Waldviertel mit Sitz in Vitis und Heizwerken unter anderem in Gmünd, Zwettl, Eggenburg, Horn und Biogasanlagen in Echsenbach, Göpfritz an der Wild und Waidhofen. „Unsere Kunden können sich wirklich glücklich schätzen. Während die Preise für Pellets, Öl und Gas um mehr als 100 Prozent gestiegen sind, sind unsere Preiserhöhungen, die zwischen fünf und zehn Prozent liegen werden, überschaubar“, meint Obmann Martin Steiner. Auch hier werde nur der Holzenergie-Index berücksichtigt.

Somit ist für Obmann Steiner auch die hohe Bereitschaft in der Bevölkerung, auf die Fernwärme umzusteigen, nachvollziehbar. „Außerdem gibt es Förderungen bei einem Umstieg von bis zu 5.000 Euro“, sagt Steiner. „Zufriedene Kunden sind uns natürlich wichtig“, stellt der Obmann klar.

Und davon gibt es schon viele. Die Fernwärme Waldviertel betreibt nämlich nicht nur selber Heizwerke, sie beliefert unter anderem auch EVN-Heizwerke in Gmünd, Waidhofen, Zwettl und Horn. Rund 130.000 Kubikmeter Hackgut werden dazu jährlich mit drei eigenen Lkw und Frächtern geliefert – pro Lkw können 90 Kubikmeter geladen werden.

Massive Kritik am Vorgehen der Politik

Pläne, um die fehlenden Kapazitäten an Heizmaterial und die damit verbundenen hohen Preise etwas kompensieren zu können, gibt es einige. Doch viele hängen bei der Umsetzung in der Luft. Kritiker meinen: „Es fehlt die Verordnung zum bereits beschlossenen Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz.“

Bei der Fernwärme Waldviertel mit Sitz in Vitis steige die Nachfrage enorm. Das Fernwärmenetz könnte ausgebaut und neue Heizwerke geschaffen werden, aber es gibt aktuell keine Förderungen dazu“, sagt Obmann Martin Steiner. Hinzu komme, dass sich die Kosten für den Ausbau des Fernwärmenetzes durch die Preisanstiege bei Eisen, Stahl oder Bitumen in den vergangenen Monaten etwa verdoppelt haben.

Fernwärme Waldviertel betreibt auch drei Biogasanlagen in Echsenbach, Göpfritz an der Wild und in Waidhofen. Die Förderverträge laufen im Dezember aus. „Aber das ist scheinbar der Regierung egal“, meint der Obmann.

Aus dem Büro von Grünen-Umweltministerin Leonore Gewessler heißt es dazu auf NÖN-Nachfrage: „Die Verordnungen für die Investitionsförderung – etwa kleinere Anlagen für Privatpersonen – und für die Umsetzung der Energiegemeinschaften sind bereits in Kraft. Die Verordnung für die Förderung über das Modell der Marktprämien war bis vergangene Woche in Begutachtung. Jetzt werden die entsprechenden Stellungnahmen eingearbeitet und regierungsintern abgestimmt. Anschließend wird die Verordnung so rasch wie möglich erlassen. Über beide Förderschienen können auch Anlagen für Biomasse gefördert werden.“

In Waidhofen könnte das Netz zu sogenannten LNG-Terminals ausgebaut werden. Damit könnte Flüssiggas bis zur Tankstelle beziehungsweise mit Lkw auf kürzester Strecke geliefert werden. Dieses Gas sei laut Martin Steiner nicht nur „grün“, sondern auch billiger. Aber auch bei diesem geplanten Projekt fehle finanzielle Unterstützung. „Unser produziertes Gas könnten wir derzeit fünf Mal verkaufen. Vor allem Industriebetriebe und darunter auch einige Lebensmittelproduzenten haben großes Interesse daran“, erklärt Steiner. Ein Ausbau ohne Förderungen sei aber nicht umsetzbar. „Dafür werden Gas und Öl weiterhin gefördert.“

Biogasanlagen könnten fast Drittel an Bedarf abdecken

Weiters sei ein Zusammenschluss der 300 Bio-Gasanlagen in Österreich geplant, berichtet Steiner. „Wenn die Politik will, könnten wir 30 Prozent des Gasbedarfs in Österreich abdecken“, ist er überzeugt.

„Gerade im Bereich der Biomasse haben wir neben der Förderung im Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz eine ganze Reihe von weiteren Fördermaßnahmen aufgestockt oder neu aufgelegt. Neue Fernwärmeleitungen werden mit insgesamt 30 Millionen Euro gefördert. Neu ist auch eine spezielle Förderung, mit der wir die Fernwärmeversorgung von Ortskernen, ermöglichen. Denn diese sind oftmals nur aufwendig umzusetzen. Das betrifft fast ausschließlich Anlagen, die mit Biomasse betrieben werden“, so die Info aus dem Bundesministerium.

