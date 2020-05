Absagen oder Verschiebungen von Veranstaltungen stehen derzeit Corona-bedingt auf der Tagesordnung. Betroffen davon sind unter anderem auch das Braustadtfest in Zwettl, das Brass-Steinfestival in Bad Traunstein oder das Festival „Rock den Park“ in Dietmanns bei Groß Gerungs.

„Das Braustadtfest wird voraussichtlich am zweiten Juni-Wochenende 2021 abgehalten“, berichtet Martin Fichtinger vom Wirtschafts- und Tourismus-Marketing Zwettl. Diese Werbegemeinschaft organisiert das bekannte Fest gemeinsam mit der Stadtgemeinde Zwettl, die im kommenden Jahr „50 Jahre Großgemeinde Zwettl“ feiern kann. Ob dieses Jubiläum im Rahmen des Braustadtfestes gefeiert werde, steht, so Fichtinger, noch nicht fest.

Auch das Brass-Steinfestival ist bereits auf den 18. und 19. Juli 2021 verschoben worden. „Wir sind mit den Bands, die heuer auftreten sollten, schon wegen Verträgen für 2021 in Verhandlung. Es wird aber auch einige neue Musiker auf der Bühne geben“, verspricht Hannes Blauensteiner und: „Vielleicht verringert sich durch die heurigen Vorarbeiten der Arbeitsaufwand im nächsten Jahr.“

Zusätzlich zum neuen Termin für das kommende Jahr muss der Verein „Das Konzept“ für das bekannte Festival „Rock den Park“ auch einen neuen Austragungsort suchen. Am Industriegebiet in Dietmanns sollen sich heuer neue Betriebe (siehe Seite 26) ansiedeln. „Da wird es vermutlich platzmäßig nicht mehr möglich sein, unser Event abzuhalten. Wir wollen aber in der Region bleiben, suchen nach einem Areal mit geeigneter Infrastruktur und ausreichend Parkplätzen“, meint Aron Saringer.

RdP erst wieder 2021, Sommerkino noch offen

Eine Verschiebung des „Rock den Park“ auf September sei auch nicht möglich: „Da finden schon sehr viele Veranstaltungen statt. Daher haben wir unser Festival gleich auf 2021 verschoben“, erklärt Saringer. Die Suche nach Bands gehe somit von vorne los.

Ob das Sommerkino des Vereines „Das Konzept“ ab Juli stattfinden kann, ist derzeit noch offen. „Wir warten auf die Updates von offizieller Seite.“