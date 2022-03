Feuerwehr: Deutlich mehr Einsätze 2021

Es war ein ereignisreiches Jahr für die Feuerwehren im Bezirk Zwettl. So stiegen die Einsätze 2021 gegenüber 2020 stark an, vor allem aufgrund von Unwettern. Stoff genug also für einen umfangreichen Rück- und auch Ausblick beim heurigen Bezirksfeuerwehrtag. Nach zwei Jahren Pandemie konnte dieser wieder unter relativ normalen Umständen stattfinden.

Bezirksfeuerwehrkommandant Ewald Edelmaier und sein Stellvertreter Karl Kainrath konnten dazu neben den Kommanden der Feuerwehren auch einige Ehrengäste wie den Nationalratsabgeordneten Alois Kainz und Zwettls Bürgermeister Franz Mold begrüßen.

Verwalter Patrick Schneider übernahm die Präsentation der Statistik 2021 (Vorjahreszahlen in Klammer): Der Mannschaftsstand erhöhte sich 2021 leicht auf 5.639 Mitglieder (5.586), davon stehen 4.433 im Aktivdienst (4.436), 1.042 sind Reservisten (1.034) und 138 Mitglieder der Feuerwehrjugend (116). Neu hinzugekommen sind 26 Mitglieder der Kinderfeuerwehren in Schwarzenau und Zwettl. Unter den Mitgliedern sind 301 Frauen (288).

Die Einsatzstatistik 2021 zeigt nach dem Einbruch 2020 wieder einen starken Anstieg. So kam es zu insgesamt 177 Brandeinsätzen im Vergleich zu 136 im Jahr davor. Einen starken Anstieg hatte die Feuerwehr bei den Brandsicherheitswachen zu verzeichnen. 2021 waren es 2.739 im Vergleich zu 1.539 im Jahr 2020. Ebenso gab es 2.729 technische Einsätze, deutlich mehr als im Vorjahr mit 1.539. Verursacher waren hauptsächlich die vielen Unwetter, wie beispielsweise das Hagelunwetter in Allentsteig.

Im finanziellen Bereich merkte man, dass der Gürtel aufgrund fehlender Einnahmen enger geschnallt werden musste. Die Ausgaben der Feuerwehren betrugen nach Abzug der Förderungen 1.711.237 Euro. Die Gemeinden finanzierten ebenfalls 937.486 Euro, sodass insgesamt 2,648.723 Mio. Euro in die Wirtschaft flossen (Vorjahr 4,081 Millionen Euro, 2019 waren es noch 5.077 Millionen Euro).

Die anschließenden Fotopräsentationen der einzelnen Abschnitte zeigten die Vielfältigkeit der Einsatz- und Übungstätigkeiten auf, nur Feste gab es kaum. Wie Bezirkskommandant Ewald Edelmaier in seinem Bericht hinwies, war auch der Katastrophenhilfsdienst wiederholt gefordert: zur Versorgung der Teststraßen im Bezirk, aber besonders nach den Hagelunwettern im Raum Allentsteig, bei den Unwettern in Wieselburg und Belgien und bei der Waldbrandbekämpfung in Nordmazedonien und Hirschwang.

Auch einige Auszeichnungen konnten wieder vergeben werden (siehe Infobox).

