Feuerwehr im Wandel: Von der Handpumpe zum Löschfahrzeug

Werbung

Handpumpen, Schwämme, Drillich-Jacken. Es gibt kaum einen Teil der Feuerwehrausrüstung, der sich in 100 Jahren nicht verändert hätte. So unterschiedlich sind die Ausstattung und die damit verbundene Effektivität heute. Die drei oben erwähnten Gegenstände waren in den 1920er-Jahren noch gang und gäbe bei der Brandbekämpfung.

So war beim Löschen noch auf Muskelkraft mittels Handpumpe Verlass. Statt einer Atemschutzmaske wurde einfach ein feuchter Schwamm vor Mund und Nase gespannt, und die sogenannten Drillich-Jacken haben mit heutiger Einsatzbekleidung nur wenig zu tun. Sie bestanden aus zwei- beziehungsweise dreifach übereinander genähten Stoffen, waren zudem schwer und trockneten nur langsam. „Dabei waren sie nicht einmal sonderlich brandhemmend“, meint Franz Litschauer, Obmann des Feuerwehrmuseums Göpfritz.

1929 kam die erste motorbetriebene Spritzpumpe zum Einsatz. Foto: Foto Sebastian Dangl

In seinem Museum versammeln sich zahlreiche rare Stücke bis zurück zur Gründung der Göpfritzer Feuerwehr im Jahr 1887. Dass sich seitdem einiges getan hat, steht außer Frage. Faszinierend sind allerdings die bahnbrechenden Entwicklungsschritte von Dingen, die heute als selbstverständlich gelten.

Bei einer Fahnenweihe im Jahr 1924. Foto: NOEN

So war die Zeit vor ziemlich genau 100 Jahren auch jene, in der die Motorisierung auch die Feuerwehr erreichte. Nicht etwa mit Einsatzfahrzeugen – diese sollten erst viele Jahre später kommen. Vielmehr war es der einfache Schritt von der Handpumpe zur benzinbetrieben Motorspritzpumpe. Eine solche Pumpe fand in Göpfritz erstmalig 1929 Verwendung und sorgte für große Entlastung für die Arme der Mitglieder. Es war der erste große Meilenstein in diesen 100 Jahren.

Zuvor standen, wie erwähnt, Handdruckspritzen (oder auch Feuerspritzen genannt) auf der Tagesordnungen. Diese wurden mit dem Pferd zum Einsatzort gezogen. Auch im Feuerwehrmuseum Göpfritz findet sich eine solche restaurierte Pumpe, die theoretisch sogar einsatzbereit ist. Sie wurde von insgesamt acht Personen bedient, also vier auf jeder Seite. Sie war vor allem im 19. Jahrhundert im Einsatz und natürlich auch in das 20. Jahrhundert hinein weit verbreitet.

Bei Großbränden war man damals oft noch chancenlos. Foto: Foto Feuerwehrmuseum Göpfritz

Enorme Entwicklungsschritte machte auch die Ausstattung der Feuerwehrmitglieder. „Die Ausrüstung war lange Zeit sehr spärlich. Es gab grelle Drillich-Uniformen, Spinnenhelme und keine Sicherheitsstiefel“, schildert Litschauer. Heute geht ohne die rundlichen Einsatzhelme mit Visier und passendes Schuhwerk nichts mehr.

„Früher waren die Feuerwehrleute mit normalen Hausschuhen im Einsatz“, sagt der Museums-Obmann. So etwas sei heute unvorstellbar, denn auch die Einsatzfelder der Feuerwehr haben sich erweitert. Einen großen Teil der Arbeit der Einsatzkräfte machen mittlerweile technische Einsätze, also Fahrzeugbergungen etc., aus.

Enorm viel hat sich im Bereich des Atemschutzes verändert. Ein bloßer Schwamm um die Nase gebunden, hatte kaum Wirkung in der Filterung der Atemluft. „Später kamen Stoffmasken auf und schließlich richtige Atemschutzmasken mit Filter“, erzählt Litschauer. Mittlerweile sind zusätzlich Druckluftflaschen auf dem Rücken getragen Standard.

Die spärliche Ausrüstung machte die Brandbekämpfung nicht nur schwierig, sondern teils sogar unmöglich. „Oft war die Feuerwehr chancenlos“, offenbart Litschauer. 1926 brannte die gesamte Göpfritzer Südzeile nahe der Pfarre ab. Von 21 Objekten blieb nur mehr Schutt und Asche. Die Dächer waren allesamt mit Stroh gedeckt. 1963 brannten auf der gegenüberliegenden Nordseite drei Bauernhäuser ab. Wieder konnte nichts mehr gerettet werden.

Ein Großbrand zerstörte in Göpfritz 1963 drei Bauernhäuser. Foto: NOEN

Der nächste große Meilenstein kam mit den ersten Tanklöschfahrzeugen. Göpfritz bekam sein erstes derartiges Gefährt 1981. „Erstmals konnte man das Wasser selber mit zum Einsatzort nehmen“, erinnert sich Gerhard Schneider, der seit 1976 bei der Göpfritzer Feuerwehr ist. In den Jahren darauf folgten zahlreiche Aufrüstungen im technischen Bereich. Ein Rüstlöschfahrzeug sowie hydraulische Rettungsgeräte wurden angeschafft, um den modernen Anforderungen gerecht zu werden.

Der Meilenstein des 21. Jahrhunderts: die Jugend

Der wahrscheinliche wichtigste Schritt im 21. Jahrhundert war wohl die Gründung der Göpfritzer Feuerwehrjugend 2007, ist sie doch essenziell für die Suche nach neuen Mitgliedern. „Früher ging man mit 16 zur Feuerwehr und war dabei. Heute lernen die Kinder alles schon vorher spielerisch und haben dadurch enorme Vorteile“, meint Litschauer. Dank der Feuerwehrjugend könne man die Mitgliederzahlen in diesen Zeiten stabil halten. „Ohne käme aber niemand“, meint Litschauer.

Daneben ist die Feuerwehr bei Weitem keine reine Männerdomäne mehr. 2002 kam die erste Frau zur Göpfritzer Feuerwehr. Selbstverständlich sei das aber selbst heutzutage noch nicht. „Manche Feuerwehren weigern sich nach wie vor, Frauen aufzunehmen. Es gibt also doch einige Belange, in denen sich selbst in 100 Jahren nichts verändert hat“, meint Gerhard Schneider.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.