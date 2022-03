FF-Abzeichen: 20 Wehrmitglieder in sechs Disziplinen ausgebildet

Nach einjähriger coronabedingter Pause fand am 4. und 5. März der 22. Bewerb um das NÖ Feuerwehr-Funkleistungsabzeichen im Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln statt. Bereits zum vierten Mal in Folge konnte der Bezirk Zwettl die weiße Fahne hissen. 20 Teilnehmer wurden im Bezirk Zwettl in sechs Disziplinen ausgebildet.

Arbeiten mit dem Funkgerät, Absetzen von Meldungen an die Bezirksalarmzentrale, Lotsendienst, Arbeiten in der Einsatzleitung, Erstellen und Absetzen einer Lagemeldung und die Disziplin Fragen. Fünf Teilnehmer aus dem Abschnitt Zwettl traten an, erreichten das gewünschte Bewerbsziel und dürfen nun das Abzeichen mit Stolz tragen.

