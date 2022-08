Finanzsünder muss 335.000 Euro zahlen

Werbung

Mit dem Auto und zwei Millionen in bar im Gepäck fuhr ein Waldviertler Unternehmer (66) nach Monaco zu einer Bank in Monte Carlo. Von dort ging das Geld auf die Seychellen, wurde veranlagt, und brachte im Laufe der Zeit stattliche Gewinne ein. Einkünfte aus Kapitalvermögen im Ausland muss aber versteuert werden. Dies tat der Unternehmer auch, aber nur zum Teil: Dem Fiskus sollen 218.000 Euro entgangen sein, errechnete die Anklagebehörde, und es folgte ein Strafverfahren wegen Abgabenhinterziehung.

Beim Prozess gab sich der Unternehmer ahnungslos, wollte ganz den Bankberatern in Monte Carlo vertraut und sich nicht um die Einkünfte gekümmert haben. Er wollte nicht einmal Kontoauszüge besessen haben. „Ich sehe mir meine Kontoauszüge regelmäßig an. Sie sind Geschäftsmann und haben Betriebswirtschaft studiert“, entgegnete die Richterin harsch und kommentierte: „Eigenartig, dass Sie über Jahre derart sorglos mit ihrem Vermögen umgegangen sind und keinerlei Unterlagen in Händen haben wollen.“

Er habe das Finanzamt nicht vorsätzlich schädigen, nur Steuern sparen wollen, beteuerte der 66-Jährige. Diese Verantwortung nahm ihm der Senat nicht ab. Der 66-Jährige wurde zu einer Geldstrafe von 200.000 Euro verurteilt. Weiters muss er noch 135.000 Euro an den Fiskus bezahlen. Nach einer Bedenkzeit nahm der Waldviertler das Urteil an.

