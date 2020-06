Die Fitnessstudios durften am 29. Mai wieder ihre Türen öffnen. Unter welchen Bedingungen war dabei lange nicht klar.

„Vorgestern noch ist die zehn Quadratmeter Beschränkung weggefallen“, sagt Wolfgang Wagesreiter, Clubinhaber von Mrs. Sporty Zwettl am Samstag gegenüber der NÖN. Dadurch ist im Studio nun keine Besuchersperre notwendig. „Für uns in der Branche war es schwierig, dass wir bis auf den letzten Drücker nicht gewusst haben, welche Maßnahmen gelten“, meint Wagesreiter. Man konnte nun aber großteils wieder zum Normalbetrieb übergehen, auch wenn die Kunden laut Wagesreiter wegen der undurchsichtigen Maßnahmen noch etwas verunsichert seien. Ein Gerät wurde weggenommen, damit beim Training der gesetzlich vorgeschriebene Abstand gewahrt bleiben kann. Sich an diese Maßnahmen zu halten, liege vor allem in der Eigenverantwortung der Kunden. Vom Studio werden Desinfektionsmittel, Tücher und Einweghandschuhe zur Verfügung gestellt. An den Trainingsgeräten selbst muss kein Mundschutz getragen werden, die Trainer sind jedoch mit einem Gesichtsvisier ausgestattet.

Chili-Gym: 300 Eintritte an allen Standorten

Bei Chili-Gym scheint der Trainingsstart ebenfalls gut verlaufen zu sein. „Das hat meine Erwartungen übertroffen“, meint Inhaber Jürgen Hobiger. An allen drei Standorten hätte man am ersten Tag insgesamt 300 Check-ins gehabt. Für die Kunden habe sich nicht viel geändert, so seien etwa alle Geräte benützbar. Hobiger sei auch nicht böse über die Hygienemaßnahmen, die auch zuvor bereits hoch waren. Auch für die nächste Grippewelle werden diese kein Fehler sein.

Nach der Wiedereröffnung seien auch bereits alle Altersgruppen vertreten gewesen. „Es waren die Leute da, die sich sicher waren, dass es ihnen gut geht“, meint Hobiger. Einige würden auch mit Maske und Handschuhen trainieren. „Es wurde auch viel Zeit mit reden verbracht und die persönliche Komponente vom Studio ausgenutzt“, erwähnt der Inhaber.

Martina Walkersdorferova vom Studio Top Fitness meint ebenfalls: „Die Kunden haben sich alle schon gefreut. Es war jetzt nicht der Riesen-Auflauf, aber so wie ich es von den Ferienmonaten kenne.“

Es sei sich von der Anzahl der Kunden gut ausgegangen und Walkersdorferova habe vom Trainingsstart einen positiven Eindruck: „Die Kunde halten sich an die Vorgaben.“ Einige Trainingsgeräte musste sie schließen, um den Abstand von zwei Metern einhalten zu können. Nach dem Trainieren zu duschen sei kein Problem, da es dort Trennwände gibt.