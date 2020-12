Ein elfwöchiges Intensivprogramm mit nur einem Ziel: Als Fleischermeister nach Hause zu kommen. In der 1. Bayerischen Fleischerschule Landshut absolvierten 25 Teilnehmer einen von Coronamaßnahmen zusätzlich erschwerten Kurs und holten sich ihren Meisterbrief ab. Auch drei Österreicher waren unter ihnen, alle aus dem Zwettler Bezirk.

Für Patrick Neumann, Florian Fröschl und Rainer Klang ist mit der Prüfung zum Fleischermeister ein wichtiger Schritt zur Selbstständigkeit getan. Aber warum haben sie sich dafür entschieden, die Prüfung in Deutschland abzulegen?

„Ich sehe es als meine Berufung. Wenn man seine Arbeit gerne macht, macht man sie auch gut.“ Rainer Klang

„Es war einfach viel besser, den Kurs komprimiert in elf Wochen zu machen. In Österreich, wäre die Ausbildung auf mehrere Monate aufgeteilt gewesen“, erklärt der Rappotten-steiner Florian Fröschl. Auch seine Eltern sind Fleischhauer und so wurde ihm der Beruf schon früh in die Wiege gelegt. Die Lehre absolvierte er in der Fleischerei Graf in Langenlois. Mittlerweile ist er wieder im Betrieb der Eltern.

Betriebsübernahme in einigen Jahren geplant

Mit der absolvierten Meisterprüfung kann und will der 19-jährige den Betrieb auch in ein paar Jahren übernehmen. Im Meisterkurs konnte er bereits einiges zum Thema Unternehmensführung lernen. Mehr als 500 Unterrichtseinheiten standen auf dem Programm. Von Themen wie Buchführung und Lebensmittelhygiene bis zu Steuerrecht gab es jede Menge theoretische Fächer.

Im Praxisteil ging es natürlich an die Wurstproduktion oder auch an das Anrichten eines Buffets. Zusätzlich wurden Verkaufsgespräche geübt und eine Menge über Warenpräsentation gelernt. Dabei galt auch stets Maskenpflicht. „Es war schon eine zusätzliche Anstrengung, aber man hat sich irgendwann daran gewöhnt“, schildert Fröschl.

Mit 30 Jahren ist Patrick Neumann der Älteste der Drei. Er kam über seinen Opa zum Fleischhauen. Der war auch schon Fleischermeister in Tirol, wo auch der Enkel seine Wurzeln hat. „Ich bin dann mit 18 ins Waldviertel gekommen, weil ich auch Fleischer werden wollte, ich in Tirol aber keine Möglichkeit bekommen habe“, erzählt Neumann. Seine Lehre absolvierte er beim Schlacht- und Zerlegebetrieb Dachsberger in Eggenburg.

Neumann übernimmt Fleischerei Hobegger

Die Zeit in Deutschland war für ihn keine Leichte. Schließlich hat er bereits eine zweijährige Tochter und auch ein zweites Kind ist unterwegs. In den elf Wochen war neben dem Kurs kaum Zeit, um in die Heimat zu fahren. „Ich bin extrem dankbar, dass meine Familie diese Zeit mit mir durchgehalten hat. Ohne ihre Unterstützung hätte ich es nicht so weit geschafft“, sagt Neumann.

Am Ende dürften sich die Strapazen aber ausgezahlt haben. Mit dem Erhalt des Meisterbriefes hat der 30-jährige bereits große Pläne. Aktuell arbeitet er in der Fleischerei Hobegger in Grafenschlag. Mit der Pensionierung von Franz Hobegger wird er diese im Jänner 2021 übernehmen. Als neuer Inhaber will er sich dann auf die Produktion von Wildfleisch spezialisieren. „Ich bin auch Jäger und richte das Wildfleisch selber her. Die Fleischerei Hobegger ist dafür ideal, weil es dort genügend Platz für meine Vorstellungen gibt.“

Mit gerade einmal 18 Jahren ist Rainer Klang der jüngste frisch gebackene Fleischermeister. Damit hat der Allentsteiger sein großes Ziel sogar noch vor dem im Jänner beginnenden Wehrdienst erreicht. „Es hat zeitlich gut gepasst“, erklärt er zur Entscheidung, den Kurs in Deutschland zu absolvieren.

Traumberuf seit der Volksschule

Auch er stammt aus einer Fleischerfamilie. „Fleischhauer war schon seit der Volksschule mein Traumberuf“, erzählt der 18-Jährige. „Ich sehe es als meine Berufung. Wenn man seine Arbeit gerne macht, macht man sie auch gut.“ Seine Eltern betreiben neben der Fleischerei auch eine Landwirtschaft und „Klangs Knödelmanufaktur“ mit etwa 30 Mitarbeitern. Seine Lehre absolvierte Klang in der Fleischerei Ebner in Irnfritz. Die Ausbildung in Bayern war auch für ihn eine Herausforderung. „Den ganzen Tag mit der Maske herumlaufen war schon anstrengend. Neben dem Kurs gab es auch nicht viel zu tun. Wir waren eigentlich nur in der Unterkunft oder in der Schule“, schildert Klang.

Nach den Strapazen der Meisterprüfung startet im Jänner für Klang der Wehrdienst. Sobald dieser absolviert ist, will er direkt die heimische Fleischerei übernehmen.