Flurbrand am Truppenübungsplatz: Feuer entfacht immer wieder aufs Neue

Noch immer kein „Brand aus“, aber „alles unter Kontrolle“ heißt es vom TÜPl nach dem Flurbrand vergangenes Wochenende am Gelände des Truppenübungsplatzes in Allentsteig.

Vom insgesamt 157 Quadratkilometer großen Gelände fielen rund 700 Hektar in der „Schusszone“ dem Flurbrand zum Opfer. Und das, weil das Löschen in der „Schusszone“ besonders erschwert ist. Man darf die Schusszone, auf der sich im Zuge eines Artillerieschießens ein Feuer entzündete, nicht betreten. Hier besteht Lebensgefahr! Das Bundesheer stellte sofort nach Erkennen des Feuers am Samstag das Schießen ein und begann mit den Löscharbeiten des Feuers mit dem TÜPl-eigenen Splittertankfahrzeug, doch aufgrund des aufkommenden Windes gelang dies nicht. Am Samstag, 26. März, ging dann gegen 13.30 Uhr ein Notruf in der Feuerwehralarmzentrale ein.

Feuerwalzen rollen heran - Flurbrand am TÜPl. Foto: FF Zwettl

Nach einem ersten Lokalaugenschein der Feuerwehren Zwettl-Stadt und Stift Zwettl wurde dann B4 gemeldet – 17 Feuerwehren mit insgesamt 249 Einsatzkräften sowie das Bundesheer mit rund 80 Personen hielten eineinhalb Tage das Feuer durch sogenannte „Wasserstraßen“ in Schach, damit es sich nicht auf an den TÜPl angrenzende Grundstücke ausbreitete. Die Feuerwehren des Bezirks Zwettl, Peygarten/Ottenstein (Bezirk Krems-Land) und die Feuerwehr Blumau (Waidhofen/Thaya) mit ihrem speziellen Waldbrandauto waren im Einsatz. Zusätzlich stellten umliegende Landwirte 22 Güllefahrzeuge für den Wassertransport zu den Brandherden zur Verfügung. Am darauffolgenden Sonntag ging um 22 Uhr die Einsatzleitung an das Bundesheer über, und die Feuerwehren wurden dadurch entlastet.

Feuerwehren müssen nach wie vor ausrücken

Die Brandwache wird nun von Einsatzkräften des TÜPl durchgeführt, die Lage hat sich entspannt. Da das Feuer im betroffenen Brandgebiet immer wieder aufflackert, helfen die regionalen Feuerwehren weiterhin bei Bedarf, das aufkeimende Feuer sofort zu bekämpfen.

