Im Rahmen einer Pressekonferenz der Zwettler Grünen fällt Oberförster Gerald Blaich ein vernichtendes Urteil für die Fichte: „Sie ist in Bedrängnis und das in einem bisher unbekannten Ausmaß“, schlägt er Alarm.

Der Grund: Die aktuelle Borkenkäfer-Plage, die ganze Waldteile dahinrafft. „Die Fichte war immer schon eine Prinzessin und anfällig für Wind, Raureif und Käfer“, so Blaich.

Die extreme Hitze und der niedrige Niederschlag setzen den natürlichen Abwehrmechanismus des Baumes außer Kraft, er kann kein Harz mehr gegen die Borkenkäfer produzieren. 700 Millimeter Jahresniederschlag braucht die Fichte. „Sonst kommt sie in Wasserstress und ist wie ein schwer kranker Mensch“, so Blaich.

2017 lag der Niederschlag im Bezirk lediglich bei rund 500 Millimeter. „Das sind Weinviertler Verhältnisse“, sagt der Förster.

Deshalb setzt Blaich auf den Mischwald. Er ist seit 35 Jahren im rund 2.500 Hektar großen Forstbetrieb des Stiftes Zwettl tätig. „Die Natur schöpft ihre Kraft aus der Artenvielfalt“, sagt er. Bei einem Rundgang durch den Stiftwald zeigt er, was er damit meint: Dort analysiert er zuerst den Boden und pflanzt dementsprechend neue Baumarten. So stehen dort auf engem Raum etwa Vogelkirsche, Linde und Esche sowie die klimaresistente Eiche oder Ahorn. Bei seinen Aufforstungen pflanzt Blaich auf diese Art zehn bis 15 Baumarten.

Solche Mischwälder benötigen natürlich eine entsprechende Pflege. Um den Wildverbiss zu verhindern, setzt er auf „wandernde Zäune“. Sie schützen frisch gepflanzte Bäume für drei bis fünf Jahre, bis sie hoch genug sind.

Situation spitzt sich durch Klimawandel zu

Die Situation dürfte sich laut Blaich durch den Klimawandel in den nächsten Jahrzehnten noch weiter zuspitzen. „Ich würde gerne Entwarnung geben, aber ich finde Optimismus nur mehr darin, klimaresistente Baumarten anzubauen“, so seine Devise an Waldbesitzer.