Fordernder Wintereinbruch: 14 Fahrzeugbergungen an einem Wochenende

Über die Landeswarnzentrale wurden zwischen 21. Jänner, 5 Uhr früh, bis 22. Jänner, 20 Uhr, insgesamt 14 Alarmierungen registriert. In Einsatz gingen unter anderem die Feuerwehren in den Gemeinden Zwettl, Martinsberg, Groß Gerungs, Rappottenstein, Kottes-Purk, Pölla, Göpfritz/Wild und Martinsberg. Vorwiegend Pkw waren zu bergen.

Die Feuerwehr Zwettl-Stadt hatte es unter anderem am 22. Jänner gegen 12 Uhr mit einem Autobus zu tun, der in der Waldrandsiedlung in den Straßengraben gekommen war. Gemeinsam mit der Feuerwehr Stift Zwettl wurde der mit der Seilwinde geborgen. Der Bus konnte danach die Fahrt fortsetzen.

Nur wenige Minuten später wurden die Zwettler Floriani zur sogenannten „Horak-Kurve“ in Moidrams gerufen. Hier war ein Pkw gegen die Leitplanke geprallt. Die Feuerwehr Moidrams konnte mit Unterstützung des Kranes der Feuerwehr Zwettl-Stadt auch hier rasch helfen.

Bereits am 21. Jänner kam gegen 5.20 Uhr ein Pkw auf der B36 im Bereich des Kreisverkehres Weinberg von der Fahrbahn ab und war in Folge in den rechten Straßengraben gestürzt. Dieser Pkw wurde ebenfalls mit dem Kran der FF Zwettl-Stadt und der Floriani aus Stift-Zwettl geborgen werden. Der Lenker blieb unverletzt.

