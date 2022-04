Frauen an der Spitze: Bürgermeisterinnen im Bezirk

Werbung

Eine bei 318 Bürgermeisterinnen vom Gemeindebund durchgeführte Umfrage nahm die NÖN zum Anlass, mit den drei Bürgermeisterinnen im Bezirk Zwettl über ihr Amt, die Herausforderungen und das „Standing“ der Frauen in einer Männerdomäne zu sprechen.

Bei erwähnter Umfrage kam heraus, dass Bürgermeisterinnen öfter als männliche Kollegen zur Kandidatur „überredet“ werden müssen. Das können die drei amtierenden Bürgermeisterinnen im Bezirk Zwettl, Silvia Riedl-Weixlbraun aus Göpfritz, Adelheid Ebner aus Gutenbrunn sowie Christina Martin aus Kirchschlag nicht bestätigen. Im Gegenteil: Alle drei waren nach mehr oder weniger langen Überlegungsphasen für das Amt bereit.

Die erste Bürgermeisterin im 24 Gemeinden umfassenden Bezirk Zwettl ist Adelheid Ebner (SPÖ) aus Gutenbrunn. Sie trat im Jahr 2000 dieses Amt an. „Ich wurde nicht überredet, im Gegenteil. Es war der einhellige Wunsch, dass ich Bürgermeisterin werden soll“, betont Ebner, die als Gemeindesekretärin arbeitet und auch als Abgeordnete im Landtag und im Bundesrat fungiert hat. Diese Funktionen hat sie auf eigenen Wunsch beendet. „Das war schon ziemlich zeitaufwendig.“

Damals war Ebner die einzige Frau bei den Bürgermeister-Konferenzen. „Ich wurde von allen akzeptiert, fair behandelt und es gab ein gutes Gesprächsklima. Daran hat sich bis heute nichts geändert“, meint Ebner, die sich in all den Jahren viel Wissen in verschiedensten Bereichen angeeignet hat und sich nie scheut, bei Unklarheiten nachzufragen. „Das ist aber nicht geschlechtsspezifisch. Das tun auch Bürgermeister.“ Damit sei Ebner immer gut gefahren: „Man kann nicht alles wissen. Wichtig ist, dass man ein gutes Team hat, mit dem man den Weg geht und sich auch dafür engagiert.“

Die Arbeit als Bürgermeisterin macht Ebner nach wie vor großen Spaß und sie würde diese Herausforderung wieder annehmen. „Natürlich muss man im Privatleben Abstriche machen, dafür kann man realisieren, gestalten, ist nahe am Bürger. Man lebt und spürt das Miteinander, das will ich nicht missen“, betont die 60-Jährige, die auch weiterhin als Gemeindesekretärin arbeiten will.

Frauen bringen andere Werte mit ins Amt

Um zehn Jahre jünger ist Bürgermeisterin Silvia Riedl-Weixlbraun, die im Februar 2019 zur ÖVP-Bürgermeisterin in Göpfritz gewählt wurde. „Nachdem mein Vorgänger Franz Gressl gesundheitsbedingt ausgeschieden ist, war ich sofort bereit, seine Nachfolgerin zu werden“, blickt die Bürgermeisterin zurück. Diese Entscheidung habe sie nicht bereut. „Frauen sind vermutlich emphatischer, freundlicher und haben ein anderes Gefühl als Männer. Das ist oft nicht das Schlechteste“, meint Riedl-Weixlbraun, die auch im Beruf „ihren Mann steht“. Als Bundesheer-Referatsleiterin beim TÜPl in Allentsteig arbeitet sie mit über 30 Mitarbeitern zusammen. „Als Führungskraft bin ich auch hier in einer Männerdomäne tätig. Es ist ein schönes Arbeiten und ich habe noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht und wurde auch immer gut behandelt.“

Bürgermeisterin zu werden sei zweifelsohne eine Herausforderung gewesen. „Natürlich ist mir die Familie wichtig, und man muss mit der Familie das Zeitmanagement abstimmen. Damals studierte unsere Tochter schon. Da war vieles einfacher“, meint Riedl-Weixlbraun, die nach wie vor zuhause putzt und sich um viele Dinge kümmert. „Ich bin ein Energiebündel und eine glückliche Mutter und Partnerin und auch eine glückliche Bürgermeisterin. Das spüren die Menschen.“

Bürger sind tolz auf die Frauen im Gemeindeamt

Sie mache immer wieder die Erfahrung, dass die Bürger auf „ihre Bürgermeisterin“ stolz sind, auch darauf, dass im Gemeindeamt nur Frauen das Sagen hätten – von der Bürgermeisterin über die Amtsleiterin bis zu den Mitarbeiterinnen. „Wir harmonieren einfach.“

Die Jüngste im Kreise der Bürgermeisterinnen ist Christina Martin, die seit 2020 als ÖVP-Bürgermeisterin in Kirchschlag fungiert. „Dass ich einmal das Amt der Bürgermeisterin übernehmen werde, war für mich eigentlich undenkbar. Aber ich bekam das Angebot und habe es nach kurzer Überlegungsphase angenommen“, erzählt die 40-jährige zweifache Mutter und Landwirtin, die sich als Lehrerin karenzieren hat lassen: „Alles wäre zeitlich nicht machbar gewesen.“

Als Frau an vorderster Stelle einer Gemeinde zu stehen, sei natürlich eine Herausforderung. „Du musst dich beweisen, zeigen, was du kannst und vielleicht etwas mehr tun, als es Männer müssen. Aber die Arbeit gefällt mir, es passt die Zusammenarbeit und es ist schön, etwas in der eigenen Gemeinde bewegen zu können“, sagt Martin, die auch in mehreren Vereinen im Vorstand tätig ist.

Die drei „taffen Frauen“, wie Silvia Riedl-Weixlbraun sich und ihre beiden Kolleginnen bezeichnet, haben also ihre Entscheidungen, Bürgermeisterinnen zu werden, nicht bereut. „Es gibt bei den Bürgermeisterinnen aber unbedingt Aufholbedarf. Wenn eine Frau dieses Amt bekleiden möchte, dann soll sie das unbedingt ausprobieren. Nur so können die eigenen Zweifel, ob man dieses Amt auch schafft, ausgeräumt werden“, meint die Bürgermeisterin von Göpfritz.

